IDEF'21 kapılarını açtı

Dünyanın en büyük savunma sanayisi buluşmalarından olan Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF'21) başladı.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yönetim ve sorumluluğunda düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF'21) başladı.

İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki fuar, 17-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında açık kalacak.

ROKETSAN, IDEF'21'E YENİ ÜRÜNLERİYLE KATILIYOR

Türkiye'nin geleceği için özgün, güvenilir ve çığır açan roket-füze çözümlerinin lideri olma vizyonuyla çalışan Roketsan, 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF'21'e, her biri Türk mühendislerin imzasını taşıyan yeni ürünleriyle katılıyor.