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IDEF'21 kapılarını açtı
Dünyanın en büyük savunma sanayisi buluşmalarından olan Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF'21) başladı.
- DHA
- 17.08.2021 - 14:48
- Güncelleme : 17.08.2021 - 15:14
Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yönetim ve sorumluluğunda düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF'21) başladı.
İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki fuar, 17-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında açık kalacak.
ROKETSAN, IDEF'21'E YENİ ÜRÜNLERİYLE KATILIYOR
Türkiye'nin geleceği için özgün, güvenilir ve çığır açan roket-füze çözümlerinin lideri olma vizyonuyla çalışan Roketsan, 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF'21'e, her biri Türk mühendislerin imzasını taşıyan yeni ürünleriyle katılıyor.