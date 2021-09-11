- Haberler
- Gündem Haberleri
- İdlib şehidi Mücahit Sınırtepe'nin eşinden yürek yakan sözler
İdlib şehidi Mücahit Sınırtepe'nin eşinden yürek yakan sözler
- İHA
- 11.09.2021 - 17:03
- Güncelleme : 11.09.2021 - 17:18
Suriye'nin İdlib kentinde komando personellerinin arama tarama faaliyetlerini sürdürdüğü sırada bölücü terör örgütü tarafından gerçekleştirilen tanksavar saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mücahit Sınırtepe, memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı.
ŞEHİDE EN ACI VEDA
Şehit Sınırtepe'nin naaşı Kalem Kırdı Cami'nde düzenlenecek tören için cami avlusuna getirildi.
Şehit yakınları, Sınırtepe'nin Türk Bayrağı'na sarılı tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.
İdlib şehidi Mücahit Sınırtepe'nin eşinden yürek yakan sözler VİDEO
"DİMDİK AYAKTAYIM, SENİ BEKLİYORUM"
Törene eşinin parkasını giyerek katılan Sevinç Oğuz Sınırtepe, "Dimdik ayaktayım, seni bekliyorum" diyerek şehidin tabutuna sarıldı.
Şehit Mücahit Sınırtepe ikindi namazını müteakip düzenlenecek törenin ardından Kartal Şehitliği'ne defnedildi.