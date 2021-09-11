İdlib şehidi Mücahit Sınırtepe'nin paylaşımı

Piyade Uzman Çavuş Sınırtepe'nin 2016 yılındaki paylaşımı ortaya çıktı. Sınırtepe, mesajında şehit olmayı diledi.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde arama tarama faaliyeti yaptıktan sonra intikal halinde olan Türk askerlerine teröristlerce saldırı düzenlendi.

Hain saldırıda, piyade uzman çavuşlar Mücahit Sınırtepe ve Ramazan Demir şehit düştü.

"ALLAH'IM SEN BİZE ŞEHİTLİĞİ NASİP ET"

Şehit Sınırtepe'nin 5 yıl önce yaptığı sosyal medya paylaşımı duygulandırdı.

Türk bayrağıyla fotoğraf çektiren Sınırtepe'nin, paylaşıma "Allah'ım sen bize şehitliği nasip et!" diye yazdığı görüldü.

İKİ AY ÖNCE EVLENDİ

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yaşayan ailesi, Sınırtepe'nin şehadet haberini aldı. Şehidin babaevi ve çevresindeki binalara Türk bayrakları asıldı.

İki ay önce evlenen 25 yaşındaki Sınırtepe'nin, 4 kardeşin en büyüğü olduğu belirtildi.