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Erdoğan, Putin ve Ruhani arasındaki İdlib Zirvesi başladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katıldığı Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi saat 14.00'te başladı.
- İHA
- 01.07.2020 - 14:14
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katıldığı "Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi" saat 14.00'te başladı.
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