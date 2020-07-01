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    Erdoğan, Putin ve Ruhani arasındaki İdlib Zirvesi başladı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katıldığı Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi saat 14.00'te başladı.
    • İHA
    • 01.07.2020 - 14:14
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    Erdoğan, Putin ve Ruhani arasındaki İdlib Zirvesi başladı #1

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katıldığı "Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi" saat 14.00'te başladı.

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