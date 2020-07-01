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- İdlib'de 19'ncu Türk-Rus kara devriyesi yapıldı
İdlib'de 19'ncu Türk-Rus kara devriyesi yapıldı
Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de Türk-Rus devriyesinin gerçekleştirildiğini bildirdi.
- AA
- 01.07.2020 - 13:41
Türkiye ile Rusya'nın, Suriye'nin İdlib kentinde ortak devriyesi devam ediyor..
Bu kapsamda, Türk-Rus kara devriyesinin 19'ncusu gerçekleştirildi.
MSB DUYURDU
Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı.
Açıklamada, "TR-RF mutabakatı çerçevesinde İdlib'deki M4 karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 19'uncu Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edilmiştir." ifadelerine yer verildi.