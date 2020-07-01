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    İdlib'de 19'ncu Türk-Rus kara devriyesi yapıldı

    Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de Türk-Rus devriyesinin gerçekleştirildiğini bildirdi.
    • AA
    • 01.07.2020 - 13:41
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    İdlib'de 19'ncu Türk-Rus kara devriyesi yapıldı #1

    Türkiye ile Rusya'nın, Suriye'nin İdlib kentinde ortak devriyesi devam ediyor..

    Bu kapsamda, Türk-Rus kara devriyesinin 19'ncusu gerçekleştirildi.

    MSB DUYURDU

    Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı.

    Açıklamada, "TR-RF mutabakatı çerçevesinde İdlib'deki M4 karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 19'uncu Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

    İdlib'de 19'ncu Türk-Rus kara devriyesi yapıldı #2

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