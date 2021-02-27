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    İdlib'de 36 askerimizin şehit olmasının üzerinden 1 yıl geçti

    İdlib'de 36 askerimizin şehit olmasının üzerinden 1 yıl geçti

    27 Şubat 2020’de Rus savaş uçaklarının İdlib'de yaptığı hava saldırısında 36 Türk askeri şehit oldu. Tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun
    • Haber Merkezi
    • 27.02.2021 - 09:31
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    Tarih 27 Şubat 2020...

    O günün gecesinde Suriye'nin İdlib kentinden gelen acı haberle kahrolduk.

    Rusya destekli Esad rejim güçlerinin Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına düzenlediği hava saldırısında 36 askerimiz şehit oldu.

    Mehmetçik'e yapılan bu hain saldırı sonrası Türkiye şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmadı.

    2 bin üzerinde Esad rejimimine bağlı asker öldürülürken aralarında 94 tank, 37 obüs topu, 28 çok namlulu roketatar, 17 zırhlı aracın da bulunduğu 300'e yakın araç gereç imha edildi.

    Tekrardan şehitlerimizi bir kez daha anıyoruz. Ruhları şad olsun...

    İDLİB ŞEHİTLERİ

    1) YUSUF LEVENT KARA - HATAY
    2) İSMAİL UYGUR - HATAY
    3) EKREM KARABIYIK - HATAY / REYHANLI
    4) ALİ TEMEL - HATAY
    5) HALİL UZUN - HATAY
    6) GÖKSU ÇAKMAK - HATAY
    7) ONUR BİÇİCİ - HATAY
    8) HALİL İBRAHİM GÜNEŞ - HATAY
    9) PİYADE UZMAN ONBAŞI ALİ TAŞÖZ - KAYSERİ / DEVELİ
    10) PİYADE UZMAN ONBAŞI TURGUT BURKAY KORKMAZ - ANTALYA / FİNİKE - 23 YAŞINDA
    11) UZMAN ÇAVUŞ İBRAHİM TÜZEL - MERSİN / ERDEMLİ
    12) PİYADE UZMAN ONBAŞI HALİL İBRAHİM AKKAYA - OSMANİYE / BAHÇE
    13) UZMAN ONBAŞI AHMET SAYGILI - KAHRAMANMARAŞ
    14) PİYADE UZMAN ONBAŞI BATUHAN TANK - OSMANİYE / KADİRLİ - 23 YAŞINDA - BEKAR
    15) TANK SÖZLEŞMELİ ER CUMA BAĞATUR - BİTLİS / TATVAN
    16) GÜVEN KURTULMUŞ - BİTLİS / GÜROYMAK
    17) AHMET ALPASLAN - İSTANBUL / BAĞCILAR
    18) EMRE BAYSAL - İSTANBUL / SANCAKTEPE
    19) RECEP BEKİR - ERGENE / TEKİRDAĞ
    20) SELMAN CANKARA - ADANA / SARIÇAM
    21) PİYADE YÜZBAŞI SÜLEYMAN ŞAHİN / AFYONKARAHİSAR - DİNAR
    22) TOLGA CAN YILMAZ - BURSA / YILDIRIM
    23) ADEM AKIN - TOKAT
    24) ALİ TURGUT - UŞAK / BANAZ
    25) PİYADE TEĞMEN BAYRAM OLGUN - KONYA / SELÇUKLU
    26) TAYFUN PEKEL - İSTANBUL / SULTANGAZİ
    27) ARİF AKÇADAĞ - KAHRAMANMARAŞ
    28) EMİN YILDIRIM - HATAY / ANTAKYA
    29) MEHMET ORHAN - ADIYAMAN
    30) MEHMET MUHAMMED AKAY - MERSİN / TOROSLAR
    31) BİRHAN ER / ŞIRNAK
    32) OSMAN AK / MERSİN SİLİFKE
    33) MUSTAFA BAYRAKDAR - HATAY / ANTAKYA
    34) BATUHAN TANK - ADANA / SEYHAN
    35) MUHARREM ÖĞÜTCÜ - BİNGÖL / KARLIOVA
    36) NİHAT KARA - TEKİRDAĞ / SARAY

    İdlib de 36 askerimizin şehit olmasının üzerinden 1 yıl geçti #1

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