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İdlib'de 36 askerimizin şehit olmasının üzerinden 1 yıl geçti

İdlib'de 36 askerimizin şehit olmasının üzerinden 1 yıl geçti

27 Şubat 2020’de Rus savaş uçaklarının İdlib'de yaptığı hava saldırısında 36 Türk askeri şehit oldu. Tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun