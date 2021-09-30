İdlib'de açılan Göz Sağlığı Merkezi'nde tedaviler sürüyor

Türkiye'den gelen yardımlarla kurulan sağlık merkezinde, üç ay içerisinde 200 hasta göz sağlığına kavuştu.​​​​​​​

Türkiye'den, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Uluslararası Doktorlar Birliği (AID) ve Kuveyt merkezli Beyt-el Zekat kurumlarının iş birliğiyle Suriye'nin İdlib ilinde açılan Göz Sağlığı Merkezi, hizmet vermeye devam ediyor.

Merkezde görevli Dr. Samir el Halil, bölgede yaşayan sivillerin göz rahatsızlıklarının tespiti ve tedavisi için çalışma yürüttüklerini söyledi.

"HAFTADA 50 HASTA GELİYOR"

Haziranda açılan merkezde karşılaştıkları vakaların birbirine benzediğini anlatan Halil, "Vakalarda genel olarak halk dilinde 'beyaz su hastalığı' olarak bilinen katarakta çok fazla rastlıyoruz." dedi.

Kataraktın ameliyatla 15 dakika içerisinde tedavi edildiğini belirten Halil, "Lakin İdlib'de göz hastalıklarıyla ilgili çalışma yapan yeterli sayıda sağlık kuruluşu olmadığı için birçok hasta tedavi edilememiş. Biz bu merkezde tamamen ücretsiz olarak her hafta 50 kişiyi muayene ediyoruz. Haftanın iki günü de ameliyat imkanı sunuyoruz." diye konuştu.

İdlib'de açılan Göz Sağlığı Merkezinde 3 ayda 200 hasta tedavi edildi

3 AYDA 200 KİŞİ TEDAVİ EDİLDİ

Halil, yeterli tıbbi olanaklara ve uzman personele sahip oldukları için ameliyatların başarılı geçtiğini belirterek "Böylelikle insanlar, görme yetilerine yeniden kavuşuyorlar. Bu merkezde çalışmalara başladığımız tarihten bu yana 200 kişiyi tedavi ettik." ifadelerini kullandı.

Halil; İHH, AID ve Beyt-el Zekat kurumlarının iş birliğiyle faaliyetlerini yürüten merkezde 1 göz hekimi, 2 hemşire ve 3 idari personelin görev yaptığını sözlerine ekledi.​​​​​​​