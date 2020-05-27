İdlib'de, TSK konvoyunun geçişi sırasında EYP patlatıldı

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M4 karayolunda Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait konvoyun geçişi sırasında gerçekleşen patlama sonucu, yaralıların olduğu belirtildi.

İdlib'deki M4 karayolunda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) konvoyunun geçişi sırasında, yola önceden döşenen el yapımı patlayıcı infilak ettirildi.

YARALILAR VAR

Patlama sonucu yaralananlar olduğu ve bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi.