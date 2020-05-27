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    İdlib'de, TSK konvoyunun geçişi sırasında EYP patlatıldı

    M4 karayolunda Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait konvoyun geçişi sırasında gerçekleşen patlama sonucu, yaralıların olduğu belirtildi.
    • İHA
    • 27.05.2020 - 16:39
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    İdlib'de, TSK konvoyunun geçişi sırasında EYP patlatıldı

    İdlib'deki M4 karayolunda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) konvoyunun geçişi sırasında, yola önceden döşenen el yapımı patlayıcı infilak ettirildi.

    YARALILAR VAR

    Patlama sonucu yaralananlar olduğu ve bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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