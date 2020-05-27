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- İdlib'de, TSK konvoyunun geçişi sırasında EYP patlatıldı
İdlib'de, TSK konvoyunun geçişi sırasında EYP patlatıldı
M4 karayolunda Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait konvoyun geçişi sırasında gerçekleşen patlama sonucu, yaralıların olduğu belirtildi.
- İHA
- 27.05.2020 - 16:39
İdlib'deki M4 karayolunda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) konvoyunun geçişi sırasında, yola önceden döşenen el yapımı patlayıcı infilak ettirildi.
YARALILAR VAR
Patlama sonucu yaralananlar olduğu ve bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi.