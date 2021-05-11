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    İdlib'de Türk askerine saldırı

    İdlib'de Türk askerine saldırı

    İdlib'de Türk konvoyuna yapılan saldırı sonucu 1 askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz yaralandı.
    • AA
    • 11.05.2021 - 03:38
    • Güncelleme : 11.05.2021 - 08:52
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    Suriye'nin kuzeyinde görev yapan Mehmetçik'ten acı haber geldi.

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde 10 Mayıs'ta ikmal konvoyuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

    1 ŞEHİT, 4 YARALI

    Düzenlenen roketli saldırıda bir askerin şehit olduğu, 4 askerin yaralandığı bildirildi.

    HEDEFLER ATEŞ ALTINA ALINDI

    MSB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde (İdlib) 10 Mayıs'ta ikmal konvoyumuza yapılan roketli saldırıda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, dört kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiştir. Saldırı sonrası bilinen hedefler ateş altına alınmıştır. Kahraman şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve Türk Silahlı Kuvvetleri'mize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz."

    İdlib de Türk askerine saldırı #1

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