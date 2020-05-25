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    İdlib'de Türk askerlerinden çocuklara bayram harçlığı

    Suriye'nin İdlib kentinde bulunan Türk askerleri, çocuklara bayram harçlığı verdi.
    • İHA
    • 25.05.2020 - 15:04
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    İdlib'de Türk askerlerinden çocuklara bayram harçlığı

    Ramazan Bayramı'nı sınırın ötesinde geçiren Mehmetçik, kendi evlatlarından ayırmadığı İdlibli çocuklara, merhamet ve şefkatini göstermeye devam ediyor...

    Suriye'nin İdlib kentinde bulunan Türk askerleri, sokaklarda oynayan çocuklarla bayramlaştı.

    TÜRK ASKERİ, İDLİBLİ ÇOCUKLARIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

    Türk askerleri daha sonra çocuklara bayram harçlığı verdi.

    Harçlıklarını alan çocukların mutluluğu yüzlerine yansıdı.

    İdlib'de Türk askerlerinden çocuklara bayram harçlığı- İZLE

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