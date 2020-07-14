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- İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesi sırasında saldırı
İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesi sırasında saldırı
Bombalı saldırıda üç Rus askerinin yaralandığı, devriyede görevli Türk askerleri arasında da yaralılar olduğu aktarıldı.
- REUTERS
- 14.07.2020 - 11:36
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, teröristler Türkiye ile İdlib’de gerçekleştirilen ortak devriye sırasında, konvoyun ilerlediği yol üzerinde el yapımı patlayıcı infilak ettirdi.
Olayda üç Rus askeri hafif yaralandı, devriyede görevli Türk askerleri arasında da yaralılar var.
İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesi sırasında saldırı ViDEO
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