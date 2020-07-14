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İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesi sırasında saldırı

İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesi sırasında saldırı

Bombalı saldırıda üç Rus askerinin yaralandığı, devriyede görevli Türk askerleri arasında da yaralılar olduğu aktarıldı.