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    İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesi sırasında saldırı

    Bombalı saldırıda üç Rus askerinin yaralandığı, devriyede görevli Türk askerleri arasında da yaralılar olduğu aktarıldı.
    • REUTERS
    • 14.07.2020 - 11:36
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    İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesi sırasında saldırı

    Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, teröristler Türkiye ile İdlib’de gerçekleştirilen ortak devriye sırasında, konvoyun ilerlediği yol üzerinde el yapımı patlayıcı infilak ettirdi.

    Olayda üç Rus askeri hafif yaralandı, devriyede görevli Türk askerleri arasında da yaralılar var.

    İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesi sırasında saldırı ViDEO

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