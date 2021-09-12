İdlib'de yaralanan bir asker şehit oldu

İdlib'de yaralanan bir asker şehit oldu

Suriye'nin İdlib ketinde teröristlerin saldırında yaralanan askerlerden Piyade Sözleşmeli Er Turgay Abacı, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen saldırı sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Turgay Abacı için taziye mesajı yayınladı.

"SİZİ YÜREĞİMİZE GÖMDÜK"

Bakan Akar'ın Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından paylaşılan mesajında, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadesi kullanıldı.

"Sizi toprağa değil, yüreğimize gömdük. Vatan size minnettardır" başlığıyla yayımlanan mesajda, şehit Abacı'nın fotoğrafına da yer verildi.

İNTİKAL SIRASINDA 2 ASKER ŞEHİT OLMUŞTU

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İntikal halinde olan bir unsurumuza yapılan saldırı sonucunda 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 3 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiştir." ifadelerine yer verilmişi.

DİĞER 2 ŞEHİDİMİZİN İSİMLERİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit düşen Piyade Uzman Çavuşlar Mücahit Sınırtepe ve Ramazan Demir'in ardından başsağlığı mesajı paylaştı.

Akar, mesajında "Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." dedi.