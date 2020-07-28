İdlib'de yaşayan Suriyeliler, büyük küçük herkese şefkat elini gösteren Türk askerlerine teşekkür etti.

Kahraman Türk askeri, bir yandan ülke güvenliğimizi sağlarken bir yandan da komşu ülkelerimizdeki mazlum halklara yardım eli uzatıyor.

İDLİB'DE YAŞAYAN SURİYELİ'NİN AĞZINDAN DÖKÜLEN 'TÜRK ASKERİ' ÖVGÜSÜ

Son olarak Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesaplarından yayınlanan bir videoda, İdlib'de yaşayan Suriyelilerin görüntüsü paylaşıldı.

İdlib'deki Suriyelilerden Mehmetçik'e teşekkür- İZLE

"BÜYÜK KÜÇÜK HERKESE SAYGI GÖSTERİYORLAR, ONLAR SAYESİNDE DURUM ESKİSİNDEN DAHA İYİ"

Yardımlarından ötürü Türk askerine teşekkür eden Suriyeliler, şu ifadeleri kullandı:

"Türk askerleri burada büyük küçük herkese saygı gösteriyorlar, bize çok iyi davranıyorlar. Allah'ın lütfu ve onlar ile durum eskisinden daha iyi. Onlar bizim için ailesini ülkesini bırakıp buraya geldi, 3 yıldır buradalar. İnşallah durumlar bundan sonra daha iyi olacak. Askerler bize çok iyi davranıyor."