Euro
11.1924
1.02%
Dolar
9.6026
1.08%
Altın
553.67
1.55%
Borsa
1.48
1.68%
Bitcoin
583.000
-1.26%
BTXN Coin
21.05
-0.42%
14ºC
İstanbul
Hafif yağmur 14 C

    İdlib’teki saldırı sırasında öğrencilerin yaşadığı korku kamerada

    Sabah saatlerinde gerçekleştirilen saldırı sırasında okulda bulunan öğrencilerin panik ve korku dolu anları görüntülendi.
    • İHA
    • 24.10.2021 - 14:49
    • Güncelleme : 24.10.2021 - 15:19
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İdlib’teki saldırı sırasında öğrencilerin yaşadığı korku kamerada

    Suriye’nin İdlib kentinin Cebel el-Zaviye bölgesinde sabah saatlerinde saldırı gerçekleştirildi.

    Saldırı sırasında bir okulda çekilen görüntüler, çocukların yaşadığı korkuyu gözler önüne serdi.

    PANİK HALİNDE KAÇIŞTILAR

    Saldırı seslerinin duyulmasıyla panik yaşayan öğrencilerin, korkuyla okul binasının içine doğru sığınmaya çalıştığı görüldü.

    GÖZYAŞLARINI TUTAMADILAR

    Okul binasının içerisine girerek koridorlarda oturan öğrencilerden bazılarının gözyaşlarına hakim olamadığı gözlendi.

    İdlib’teki saldırı sırasında öğrencilerin yaşadığı korku kamerada ViDEO

    İdlib’teki saldırı sırasında öğrencilerin yaşadığı korku kamerada #1

    İdlib’teki saldırı sırasında öğrencilerin yaşadığı korku kamerada #2

    İdlib’teki saldırı sırasında öğrencilerin yaşadığı korku kamerada #3

    İdlib’teki saldırı sırasında öğrencilerin yaşadığı korku kamerada #4

    İdlib’teki saldırı sırasında öğrencilerin yaşadığı korku kamerada #5

    İdlib’teki saldırı sırasında öğrencilerin yaşadığı korku kamerada #6

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir