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- İdlib’teki saldırı sırasında öğrencilerin yaşadığı korku kamerada
İdlib’teki saldırı sırasında öğrencilerin yaşadığı korku kamerada
Sabah saatlerinde gerçekleştirilen saldırı sırasında okulda bulunan öğrencilerin panik ve korku dolu anları görüntülendi.
- İHA
- 24.10.2021 - 14:49
- Güncelleme : 24.10.2021 - 15:19
Suriye’nin İdlib kentinin Cebel el-Zaviye bölgesinde sabah saatlerinde saldırı gerçekleştirildi.
Saldırı sırasında bir okulda çekilen görüntüler, çocukların yaşadığı korkuyu gözler önüne serdi.
PANİK HALİNDE KAÇIŞTILAR
Saldırı seslerinin duyulmasıyla panik yaşayan öğrencilerin, korkuyla okul binasının içine doğru sığınmaya çalıştığı görüldü.
GÖZYAŞLARINI TUTAMADILAR
Okul binasının içerisine girerek koridorlarda oturan öğrencilerden bazılarının gözyaşlarına hakim olamadığı gözlendi.
İdlib’teki saldırı sırasında öğrencilerin yaşadığı korku kamerada ViDEO