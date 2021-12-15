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- İDO ve BUDO, bazı seferleri iptal etti
İDO ve BUDO, bazı seferleri iptal etti
- DHA
- 15.12.2021 - 08:07
- Güncelleme : 15.12.2021 - 08:08
Elverişsiz hava şartları, deniz seferlerinde aksamaya yol açtı.
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri iptal edildi.
İPTAL EDİLEN SEFERLER
İDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, saat 07.15 Yalova-Yenikapı, saat 07.46 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy, 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy, 19.01 Kadıköy-Yenikapı-Bandırma seferleri gerçekleştirilemeyecek.
BUDO'DAN AÇIKLAMA
BUDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, saat 07.00'deki Bursa (Mudanya) -İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), saat 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri yapılamayacak.
İptal edilen diğer seferler, saat 09.30'da Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas),10.00'da Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 10.30'da İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri olarak sıralandı.