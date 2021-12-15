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    İDO ve BUDO, bazı seferleri iptal etti

    Deniz otobüsü seferleri, olumsuz hava koşullarına takıldı. İptal edilen seferler açıklandı.
    • DHA
    • 15.12.2021 - 08:07
    • Güncelleme : 15.12.2021 - 08:08
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    İDO ve BUDO, bazı seferleri iptal etti

    Elverişsiz hava şartları, deniz seferlerinde aksamaya yol açtı.

    İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri iptal edildi.

    İPTAL EDİLEN SEFERLER

    İDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, saat 07.15 Yalova-Yenikapı, saat 07.46 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy, 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy, 19.01 Kadıköy-Yenikapı-Bandırma seferleri gerçekleştirilemeyecek.

    BUDO'DAN AÇIKLAMA

    BUDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, saat 07.00'deki Bursa (Mudanya) -İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), saat 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri yapılamayacak.

    İDO ve BUDO, bazı seferleri iptal etti #1

    İptal edilen diğer seferler, saat 09.30'da Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas),10.00'da Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 10.30'da İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri olarak sıralandı.

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