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    İETT araçları garajlarda çürümeye terk edildi

    Kentte araç yetersizliğinden şikayet eden İBB'nin garajlarında görüntülenen çok sayıda İETT aracının çürümeye terk edildiği ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 16.04.2022 - 12:04
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    İETT araçları garajlarda çürümeye terk edildi

    En büyük sorunlarından biri ulaşım olan İstanbul'da vatandaşlar çoğu zaman toplu taşıma araçları nedeniyle mağdur olmaya devam ediyor.

    Uzun süredir bakımsızlık nedeniyle İETT araçlarında meydana gelen arızlar araçları yolda bırakırken, bazı araçların da seyir halindeyken yandığı görülüyor.

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi  de (İBB), son dönemlerde araç yetersizliği nedeniyle şikayette bulunuyor.

    Araçlar çürümeye terk edildi

    Ancak yapılan araç şikayetinin altından büyük bir mezarlık çıktı. İBB'ye ait garajlarda çok sayıda İETT aracının çürümeye terk edildiği görüldü.

    İETT araçları garajlarda çürümeye terk edildi VİDEO

    İstiflediler

    Bakımı yapılıp tekrar trafiğe çıkarılması beklenen onlarca aracın kamera ile kaydedildiği görüntülerde, arızasına bakılmaksızın istiflendiği görüldü.

    İETT araçları garajlarda çürümeye terk edildi #1

    İETT araçları garajlarda çürümeye terk edildi #2

    İETT araçları garajlarda çürümeye terk edildi #3


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