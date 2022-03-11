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    İETT araçları, kar nedeniyle yollarda kalıyor

    İETT araçları, kar nedeniyle yollarda kalıyor

    Kar yağışı nedeniyle vatandaşların özel araçla trafiğe çıkmaması talep edilirken İETT araçlarının yollarda kalması ve patlaması, yolcuları mağdur etti.
    • Haber Merkezi
    • 11.03.2022 - 12:35
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    İstanbul, Meteoroloji'den yapılan uyarının ardından dün sabah saatleri itibarıyla kar yağışının etkisi altına girdi.

    Kentte çok sayıda kurum tarafından tedbir alınırken, İstanbul Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi (İBB) de AKOM'daki ortak çalışmalarla dikkat edilmesi gerekenleri açıkladı.

    Özellikle cumartesi günü 18.00 saati ile pazar günü 06.00 saatleri arasında şiddetli kar yağışı olacağına dair bilgilendirme yapıldı.

    ÖZEL ARAÇLA TRAFİĞE ÇIKMAYIN UYARISI YAPILDI

    Kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi. Trafikte yaşanabilecek aksamalar için tuzlama ve kar küreme çalışmalarına ağırlık verildiği bildirildi.

    Bu süreçte İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, vatandaşların özel araçlarıyla trafiğe çıkmaması yönünde talepte bulundu.

    İETT araçları, kar nedeniyle yollarda kalıyor #1

    ARIZALANAN İETT ARAÇLARINA VATANDAŞ MÜDAHALE ETTİ

    Son iki günde İstanbul trafiğinde azalma kaydedilirken, toplu taşıma araçlarına yönelen vatandaşların yollarda mahsur kaldığı görüldü.

    Yolda kalan İETT araçlarını vatandaşların ittiği anlar bir cep telefonu kamerasına yansıdı. Aynı zamanda farklı ilçelerde meydana gelen İETT kazaları da toplu taşımanın güvensiz olduğu algısına neden oldu.

    İETT araçları, kar nedeniyle yollarda kalıyor VİDEO

    İETT araçları, kar nedeniyle yollarda kalıyor #2

    İETT ARACI PATLADI

    Bir İETT aracının karın ortasında patlama anları da kayıt altına alındı. Otobüsten inen vatandaşlardan birinin elindeki bebek arabasıyla karın içinde patlayan İETT aracından kaçışı dikkat çekti.

    İETT araçları, kar nedeniyle yollarda kalıyor #3


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