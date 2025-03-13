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Haber Merkezi

İBB'nin 2019 yılında CHP'nin yönetimine geçmesiyle İstanbul sorunlar yumağıyla baş başa kaldı.

Altyapı sorunları, metro çalışmalarının durması ve buna bağlı trafik sorunları ve en dikkat çekeni ise İETT'nin geldiği durum...

Uzun yılllardır İstanbullulara hizmet veren İETT bakımsızlık yüzünden adeta çürüdü.

2019 yılından bu yana neredeyse her gün arızalanan ve yanan İETT otobüsleri yüzlerce habere konu oldu.

İETT'NİN GELDİĞİ DURUMUN ARKASINDA KİM VAR

Bu rezaletin arkasında ise CHP'nin büyük bir vurgunu var.

Vurgunun başındaki isimler ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve onun yakın dostu CHP Milletvekili Özgür Karabat...

2019 yılındaki yerel seçimin hemen ardından Karabat, bir otomotiv firmasının mali müşaviri oldu ve vurgunun ilk adımı atıldı.

MİLYARLARCA LİRALIK İHALELER ARKADAŞ KARABAT'A

İBB'nin milyarlarca lira tutarındaki İETT otobüs bakım ve onarım ihalelerini Karabat'ın firması almaya başladı.

Şimdiye kadar İETT'den12.7 milyar liralık bakım ve onarım ihalesi alan firmanın ihalelerde egale ettiği diğer firma ise dikkat çekiyor: Mercedes...

Karabat'ın şirketinin girdiği ihalelerde dünyaca ünlü yıllara dayayanan birikimi ile Alman Mercedes firması yetersiz bulunarak elendi.

MERCEDES'TEN İETT'YE RAPOR: İMİTASYON PARÇALARLA ONARIM

İhaleden elenen ve bu duruma anlam veremeyen Mercedes, İETT'ye bir rapor sunarak ihaleyi kazanan şirketin elinde orijinal parçaların olmadığını ve imitasyon parçaların otobüslerin özellikle motorlarının yanmasına sebep olacağı detaylı şekilde anlattı. İETT ise firmanın bu raporuna cevap vermedi.

Özgür Karabat'ın aynı zaman da otobüs de üreten şirketi, 2022 yılında metrobüs üreterek İETT'ye satmaya başladı.

TÜM BULAR YAŞANIRKEN ATATÜRK'E SIĞINDI

Açıkça İETT'nin kaynaklarını ikili ilişkileri sayesinde utanmadan kendine akıtan Karabat, son dönemde CHP'ye yönelik devam eden soruşturma ve incelemelere tepki gösterirken de partisinin her zaman yaptığı gibi Atatürk'e sığındı.

8 Mart'ta katıldığı bir programda konuşan Karabat, "Bu abluka dağılacak. Yırtacağız atacağız bu karanlığı. Bu mesele kısa çöpün uzun çöpten hakkını alma mücadelesidir. Bu dava Mustafa Kemal Atatürk'e sahip çıkma davasıdır." ifadelerini kullandı.