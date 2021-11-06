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    İETT otobüsü arıza yaptı, uzun araç kuyrukları oluştu

    Eyüpsultan’dan Gaziosmanpaşa'ya çıkan caddede İETT otobüsünün arızalanmasıyla, caddede uzun araç kuyrukları oluştu. Yoğunlaşan trafik, kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 06.11.2021 - 16:54
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    İETT otobüsü arıza yaptı, uzun araç kuyrukları oluştu

    İstanbul’da sık sık arızalanan İETT otobüsleri, vatandaşları mağdur etmeye devam ediyor.

    Zaman zaman yolda kalarak vatandaşlar tarafından itilen İETT otobüsleri, trafikteki sürücüleri de zor durumda bırakıyor.

    CADDEDE TRAFİK OLUŞTU

    Son zamanlarda sıkça yaşanan İETT otobüsü arızalarına bir yenisi daha eklendi.

    Geçtiğimiz günlerde Eyüpsultan’dan Gaziosmanpaşa'ya çıkan caddede, İETT otobüsü arıza yaptı.

    Arızalı otobüs tamir edilmek istenirken, caddede trafik yoğunlaştı.

    KAMERAYA YANSIDI

    Otobüsün arkasında uzun araç kuyrukları oluştu.

    Yaşanan o anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

    İETT otobüsü arıza yaptı, uzun araç kuyrukları oluştu VİDEO

    İETT otobüsü arıza yaptı, uzun araç kuyrukları oluştu #1

    İETT otobüsü arıza yaptı, uzun araç kuyrukları oluştu #2

    İETT otobüsü arıza yaptı, uzun araç kuyrukları oluştu #3

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