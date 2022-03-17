İETT ulaşıma zam yapılacağını duyurdu: Yeni rakam yüzde 50'nin altında olmayacak

İETT Genel Müdürü Alper Bilgili, toplu taşıma zammıyla ilgili, “Yüzde 50 ile yüzde 100 arasında değişen oranlarda artış talebinde bulunuldu. UKOME toplantısında gündeme gelecektir" dedi.

İETT Genel Müdürü Alper Bilgili, İETT Kağıthane garajında basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan İETT Genel Müdürü Alper Bilgili’ye 'toplu ulaşıma zam yapılacak mı?' diye soruldu.

"YÜZDE 50'NİN ALTINDA OLACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"

Konunun UKOME toplantısında gündeme geleceğini söyleyen Bilgili, "Bu rakamın yüzde 50'nin altında olacağını düşünmüyorum." dedi.

Sektörden zam talebi olduğunu da vurgulayan Bilgili, "2 büyük kapsamlı meslek örgütleri ile yapılan toplantıda bütün meslek grupları yüzde 50 ile yüzde 100 arasında değişen oranlarda fiyat artışı talebinde bulundular. Belediye de sektörlerden gelen bu taleplere kayıtsız kalamaz diye düşünüyorum." sözlerini kullandı.

İETT ulaşıma zam yapılacağını duyurdu ViDEO

"BİR YOLCUNUN MALİYETİ 12,3 LİRA TAM BİLET 5.5 LİRA"

Yolcu maliyetlerinin de arttığını anlatan Bilgili, "2011 yılına baktığımızda bir yolcunun İETT'ye maliyeti 1 dolar seviyelerindeydi. 1 tam bilet de 1.75 liraydı. Şu anda 3 tam biletle 1 dolar seviyesi gibi, yani 1 bilet 35 cent seviyesine indiğini görüyoruz. Daha birkaç ay öncesine kadar, 2 tam bilet ile 1 litre motorin satın alabiliyorduk. Şimdi 1 litre motorin alabilmek için neredeyse 4 tam bilet harcamamız gerekiyor." dedi.

Bir yolcunun maliyetinin 12,3 lira olduğunu söyleyen Bilgili, bir tam biletin ise 5,5 lira olduğunu belirtti. Bilgili, "Yılda 1 milyar yolculuk gerçekleştiğini düşünürsek bu rakamın neredeyse 10 milyar liraya yakın belediyemizin bütçesine bir yük oluşturacağı da çok açık." diye konuştu.