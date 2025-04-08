İGDAŞ'ta istifa sonrası yeni genel müdür belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu ile birlikte çok sayıda ismin tutuklanması, istifaları da beraberinde getirdi...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştirak şirketi İstanbul Gaz ve Doğalgaz Dağıtım AŞ (İGDAŞ) Genel Müdürü Ali Ender Çolak, istifa ederek görevinden ayrıldı.

İGDAŞ'A YENİ GENEL MÜDÜR

Çolak'ın yerine ise İBB İştirakler Perakende Grup Başkanı Nihat Narin atandı.

İBB'DEN AÇIKLAMA

İBB İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğünden yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

İGDAŞ AŞ Genel Müdürü görevini yürütmekte olan Sayın Ali Ender Çolak görevinden ayrılmıştır. Sayın Çolak'a bugüne kadar vermiş olduğu hizmetler için teşekkür ederiz. İBB İştirakler Perakende Grup Başkanı olarak görev yapmakta olan Sayın Nihat Narin, mevcut görevine ek olarak vekaleten İGDAŞ AŞ Genel Müdürü olarak atanmıştır.