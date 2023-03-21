Iğdır hudut hattında çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Yurdun sınırları Hudut Kartalları tarafından korunuyor.
Yurt içi ve sınır bölgelerinde teröre geçit vermeyen Mehmetçik, yasa dışı yollarla geçiş yapmak isteyen şahıslara fırsat vermiyor.
Öte yandan genişletilen çalışmalarla çok sayıda mühimmat ve uyuşturucu malzemeleri ele geçiriliyor.
MSB duyurdu
Son olarak Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Iğdır hudut hattında yapılan bir çalışmaya yer verildi.
MSB, "Hudut kartallarımız, sınırlarımızın güvenliği için çalışmalarına kesintisiz devam ediyor." ifadeleriyle paylaştı.
Ele geçirilenler
Yapılan çalışmalarda ise ele geçirilenler şu şekilde:
- AK-47 piyade tüfeği
- 1 adet şarjör (30 mermi)
- 1 adet 8x30 dürbün
- 1 adet tabanca şarjörü (9 mermi)
- 3.430 gram metamfetamin uyuşturucu madde
- 1 adet kamuflaj kıyafeti
- 1 adet termal kıyafet
- 1 adet içerisinde 19 adet mühimmat bulunan küçük çanta
- Tablet
- 100 adet hap