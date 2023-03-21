Iğdır hudut hattında çok sayıda mühimmat ele geçirildi Milli Savunma Bakanlığı, güvenlik güçlerinin sınır hattında yaptığı çalışmalarda ele geçirilen malzemeleri paylaştı.

Yurdun sınırları Hudut Kartalları tarafından korunuyor.

Yurt içi ve sınır bölgelerinde teröre geçit vermeyen Mehmetçik, yasa dışı yollarla geçiş yapmak isteyen şahıslara fırsat vermiyor.

Öte yandan genişletilen çalışmalarla çok sayıda mühimmat ve uyuşturucu malzemeleri ele geçiriliyor.

MSB duyurdu

Son olarak Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Iğdır hudut hattında yapılan bir çalışmaya yer verildi.

MSB, "Hudut kartallarımız, sınırlarımızın güvenliği için çalışmalarına kesintisiz devam ediyor." ifadeleriyle paylaştı.

Ele geçirilenler

Yapılan çalışmalarda ise ele geçirilenler şu şekilde: