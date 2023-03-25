Iğdır'a bahar geldi! Kayısı ağaçlar çicek açtı Iğdır Ovası'nda çiçek açan kayısı ağaçlarının oluşturduğu görüntü doğaseverleri büyülerden kayısı ağaçlarının yıllık 45 tona kadar kayısı verdiği kaydedildi.

İHA

Bahar mevsimi geldi...

Mart ayının son günlerinde meyve ağaçları yavaş yavaş çicek açmaya başladı.

Iğdır’da sarı altın olarak bilinen ve coğrafi işareti alınan kayısı ağaçlarının açtığı çiçekler görenleri kendine hayran bırakıyor.

Ağaçlar 40 ile 45 ton kayısı veriyor

Yılda ortalama 40 ile 45 ton kayısı veren ağaçlar ekonomiye verdiği destek kadar ilkbahar ayında da görsel şöleni ile görenleri büyülüyor.

Kentte çiçeklenen ağaçlar, doğaseverlerin ilgi odağı olurken, ortaya çıkan renk cümbüşü havadan görüntülendi.

"Harika bir kokusu, harika güzelliği var"

Iğdır’da öğretmenlik yapan Tahir Aldav, görselin çok güzel olduğunu belirterek şöyle dedi:

6 sene önce Iğdır’a geldim. Buraya her sene bu vakitlerde gelirim burada kayısı ağaçları çiçekler açıyor. Gerçekten doğal güzelliği, harika bir kokusu, harika güzelliği var.



İnsanların buraya gelmesini, bu kokuyu tatmalarını istiyorum. İnşallah insanlara buraya gelir buradan memnun kalır, çok güzel bir yapısı var.

"Çok farklı renkler ortaya çıkıyor"

Ağaçların adeta beyaz gelinlik giydiğini söyleyen Sabri Taşdemir şu şekilde konuştu: