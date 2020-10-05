Iğdır'da, Azerbaycan saflarına katılmak için dilekçe verdiler

Sivil toplum temsilcileri, Ermenistan saldırılarına karşı cepheye gitmek istediklerini söyledi.

Iğır'daki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, ateşkesi bozarak saldırılar düzenleyen Ermenistan'a karşı savaşan Azerbaycan'ın yanında savaşa katılmak istediklerini belirten dilekçelerini Kars Başkonsolosu Nuru Guliyev'e verdi.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk milletinin yanlarında olduğunu ifade eden Guliyev, "Sizin buraya gelip destek vermeniz bizi duygulandırdı. Şu anda Azerbaycan ordusu zaferler kazanmaktadır. Karabağ işgalden azat olacaktır." dedi.

"ERMENİLER YANAŞMIYOR"

Iğdır'dan gelen sivil toplum kuruluşları temsilci ve üyelerinin dilekçelerini alarak teşekkür eden Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Guliyev, "Biz 30 yıldır meseleyi diplomatik olarak çözmek istedik. Amacımız kan dökülmesin, insanlar ölmesindi. Fakat Ermenistan işgal ettiği topraklardan çekilmediler. Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev Ermenistan'ı barış yolu ile masada çözelim diyor, Ermeniler yanaşmıyor." diye konuştu.

"TÜRK MİLLETİ YANIMIZDA"

Ermenistan'ın, savaşı tahrik edip Azerbaycan'a saldırdığına dikkat çeken Guliyev, "Azerbaycan devleti, milleti, ordusu işgale son vermek amacıyla topraklarını işgalden kurtarıyor. Bizim gözümüz kimsenin toprağında değildir. Ama toprağımıza göz dikenin gözünü oyarız. Azerbaycan'ın güçlü ordusu var. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyoruz. Türk milletine teşekkür ediyoruz, bizim yanımızdadır.

Herkes cephede savaşmak için gönüllüdür. Bugün beni bir şehit kardeşi aradı, gönüllü cepheye giderek kardeşinin intikamı için savaşmak istediğini söyledi. İnşallah zafer bayramımız hep beraber kutlayacağız." diye konuştu.