Iğdır'da balıkçılar avdan döndü tezgahlar doldu

1 Eylül itibarıyla av sezonu başlarken, kentteki tezgahlar balıklarla doldu taştı.

Av yasağının sona ermesiyle birlikte denizlere açılan balıkçılar, bollukla karşılaştı.

"Doğu'nun Çukurovası" olarak bilinen Iğdır’da da balıkçılar taze balıklara tezgâhlarında yer verdi.

İşletmeciler vatandaşlara taze balık yedirmek için günlük olarak balık getiriyor.

"Havalar soğuduğunda balık fiyatları düşer"

Iğdır’da balık işletmecisi olan Serhat Savaş, sezon başı olduğu için fiyatların yüksek olduğunu belirterek, “1 Eylülden itibaren balık sezonu başladı. Karadeniz balık evi olarak balıklarımızı tezgaha getirdik. Hava sıcaklığından dolayı ve fiyatların yüksek olmasından dolayı biraz işler durdu. İnşallah önümüzdeki zamanda havalar soğuduğunda balık çok geldiğinde fiyatları düşer.

"Vatansaşlar balığa doyacaktır"

Vatandaşlar fiyatların yüksek olmasından dolayı şu an şikayetçi. Havalar soğuduğu zaman balık çok gelince vatandaşlar balığa doyacaktır” dedi.