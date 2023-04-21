Iğdır'da CHP ilçe başkanı görevden alındı Iğdır'da CHP İlçe Başkanı Cafer Dalga, ilçeye ziyarete gelen AK Parti milletvekili adayına su sondajı yapması karşılığında oy teklif etmesi görevinden etti.

AA

Seçim çalışmalarını sürdüren AK Parti Iğdır milletvekili adayı Cantürk Alagöz, Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesini ziyaretinde CHP İlçe Başkanı Cafer Dalga ile karşılaştı, sohbet etti.

Sosyal medyada da yer bulan sohbet sırasında Dalga, ilçedeki bazı tarım arazilerinde sulama sorununun olduğunu söyleyerek Alagöz'den yardım istedi.

Dalga, "Karakoyunlu'ya iki sondaj vurdunuz mu size 480 oy namus borcum olsun." ifadesini kullandı.

Görevden alındı

Görüntülerden sonra CHP İl Başkanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

19 Nisan 2023 tarihinde, AK Parti milletvekili adayının Karakoyunlu ilçemizi ziyareti esnasında, CHP Karakoyunlu İlçe Başkanı partimizin temel ilkelerine aykırı açıklamalarda bulunmuştur. Yerel basına yansıyan görüntülerde de görüleceği üzere söz konusu şahsın talihsiz açıklamaları sadece kendisini bağlamaktadır. Bu sebeple parti tüzüğümüzün ilgili maddelerine dayanaraktan İl Yönetim Kurulunun kararı ile Karakoyunlu İlçe Başkanı görevinden alınmıştır.

"Yardım için teşekkür ederim"

Yardımı yapan Alagöz'e teşekkür eden Cafer Dalga da, şu ifadeleri kullandı: