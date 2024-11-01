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DHA

Amed Sportif Faaliyetler ile Pendikspor arasındaki futbol karşılaşması Iğdır'da oynandı.

TFF 1’inci Lig’de mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler, sahasının onarımda olması nedeniyle Pendikspor ile 27 Ekim’de Iğdır Şehir Stadyumu’nda karşılaştı.

İSTİKLAL MARŞI OKUNURKEN AYAĞA KALKMADILAR

Müsabaka öncesinde TUSAŞ şehitleri için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Bu sırada N.K. ve B.Y., iddiaya göre ayağa kalkmadı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Iğdır Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte yaşadıkları tespit edilen 2 şüpheliyi, kimliklerini tespit edip gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.