Iğdır'da jandarma ekipleri tarafından PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda PKK/KCK silahlı terör örgütüne yardım ve yataklık etmek suçundan T.İ., M.T., M.T., R.İ., F.İ., M.Ç., Ş.Ç., Y.E., M.Ş. ve A.T. isimli 10 şüpheli gözaltına alındı.

2 ADET RUHSATSIZ SİLAH VE DİJİTAL MATERYALLER ELE GEÇİRİLDİ

Şahısların evlerinde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca ile dijital materyaller ele geçirildi.

Şüphelilerin sorgularının devam ettiği bildirildi.

Iğdır'da jandarmadan terör operasyonu: 10 gözaltı VİDEO