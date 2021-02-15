Euro
8.4493
-0.9%
Dolar
6.9614
-1.06%
Altın
407.21
-1.18%
Borsa
1.562
1.56%
Bitcoin
341.900
-1.97%
EXEN Coin
17.60
0.97%
1ºC
İstanbul
Yer yer bulutlu 1 C

    Iğdır'da jandarmadan terör operasyonu: 10 gözaltı

    Iğdır'da jandarma ekipleri tarafından PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.
    • İHA
    • 15.02.2021 - 21:59
    • Güncelleme : 15.02.2021 - 22:02
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Iğdır'da jandarmadan terör operasyonu: 10 gözaltı

    Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda PKK/KCK silahlı terör örgütüne yardım ve yataklık etmek suçundan T.İ., M.T., M.T., R.İ., F.İ., M.Ç., Ş.Ç., Y.E., M.Ş. ve A.T. isimli 10 şüpheli gözaltına alındı.

    2 ADET RUHSATSIZ SİLAH VE DİJİTAL MATERYALLER ELE GEÇİRİLDİ

    Şahısların evlerinde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca ile dijital materyaller ele geçirildi.

    Şüphelilerin sorgularının devam ettiği bildirildi.

    Iğdır'da jandarmadan terör operasyonu: 10 gözaltı VİDEO

    Iğdır da jandarmadan terör operasyonu: 10 gözaltı #1

    Iğdır da jandarmadan terör operasyonu: 10 gözaltı #2

    Iğdır da jandarmadan terör operasyonu: 10 gözaltı #3

    Iğdır da jandarmadan terör operasyonu: 10 gözaltı #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir