Iğdır'ın Küllük köyünde korkunç bir olay meydana geldi.
Minibüsle seyir halinde olan bir sürücü, aracın içerisinden duman çıktığını fark etti.
Şoför, panik halinde aracı emniyet şeridine çekerek canını kurtardı.
Alevler aracı tamamen sardı
Yangın söndürme tüpüyle araca müdahale etmeye çalışan sürücü, alevlerin aracı tamamen sarmasına engel olamadı.
Çevredeki vatandaşlar olay yerine gelmesi için durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Minibüs kullanılamaz hale geldi
İtfaiye ekipleri yürüttüğü çalışmada yangını söndürürken, minibüs kullanılamaz hale geldi.
Öte yandan minibüs içerisinde şans eseri yolcu bulunmuyordu.
"Yangın tüpü ile müdahale ettim ama engel olamadım"
Yangının bir anda çıktığını belirten araç sürücüsü Ata Abdullah Temci, "Ana yolda geliyordum, hafiften bir duman kokusu geliyordu. Aracı emniyet şeridine çektim, aracın önünü açtığım gibi aracın yanması bir oldu. Yangın tüpü ile müdahale ettim, yanmasına engel olamadım. Araçta kimse yoktu, tektim." dedi.
Trafik normale döndü
Yangın nedeniyle yoğunlaşan trafik, aracın kaldırılması ve yoldaki temizlik çalışmalarının ardından normale döndü.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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