Iğdır'da seyir halindeki minibüs alev alev yandı Küllük köyünde bir minibüs aniden yanmaya başladı. İçeride yolcu olmaması nedeniyle olayda yaralanma yaşanmazken, minibüs kullanılamaz hale geldi.

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İHA

Iğdır'ın Küllük köyünde korkunç bir olay meydana geldi.

Minibüsle seyir halinde olan bir sürücü, aracın içerisinden duman çıktığını fark etti.

Şoför, panik halinde aracı emniyet şeridine çekerek canını kurtardı.

Alevler aracı tamamen sardı

Yangın söndürme tüpüyle araca müdahale etmeye çalışan sürücü, alevlerin aracı tamamen sarmasına engel olamadı.

Çevredeki vatandaşlar olay yerine gelmesi için durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Minibüs kullanılamaz hale geldi

İtfaiye ekipleri yürüttüğü çalışmada yangını söndürürken, minibüs kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan minibüs içerisinde şans eseri yolcu bulunmuyordu.

"Yangın tüpü ile müdahale ettim ama engel olamadım"

Yangının bir anda çıktığını belirten araç sürücüsü Ata Abdullah Temci, "Ana yolda geliyordum, hafiften bir duman kokusu geliyordu. Aracı emniyet şeridine çektim, aracın önünü açtığım gibi aracın yanması bir oldu. Yangın tüpü ile müdahale ettim, yanmasına engel olamadım. Araçta kimse yoktu, tektim." dedi.

Trafik normale döndü

Yangın nedeniyle yoğunlaşan trafik, aracın kaldırılması ve yoldaki temizlik çalışmalarının ardından normale döndü.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)