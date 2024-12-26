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İHA

Türkiye, dünya havacılık tarihinde büyük başarılara imza atmaya devam ediyor...

Bu kapsamda Türkiye, savunma sanayiinde attığı adımlarla dikkatleri üzerlerine çekiyor.

Türkiye'nin bağımsızlık ve güvenlik hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol oynayan yerli ve milli savunma sanayiine yapılan yatırımlar, Türkiye'yi küresel arenada stratejik bir güç haline getiriyor.

Son olarak, Baykar tarafından yerli ve milli olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), ROKETSAN tarafından yerli ve milli olarak geliştirilen İHA-122 Havadan Karaya Balistik Süpersonik Füze atış testini gerçekleştirdi.

TEST BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİ

Test başarıyla sonuçlanırken, füzenin üzerine "TCG Anadolu'ya selam olsun" yazıldı.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, o anları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Bayraktar paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:

TV Arayıcı Başlıklı İHA-122 Süpersonik Füze Atış Testi|TV Seeker-Headed UAV-122 Supersonic Missile Firing Test.

"TAM BAĞIMSIZ MİLLİ TEKNOLOJİLERİMİZ İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ"

ROKETSAN Genel Müdür Murat Ekici ise paylaşımında, şöyle dedi: