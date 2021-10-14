İHA ve SİHA'lar 15 yıl önce ilk denemelerine Akçay köyünde başladı

Türkiye'nin gözbebeği İHA ve SİHA'lar ilk denemelerine 15 yıl önce Şırnak'taki Akçay köyünde başladı. Bölgedeki vatandaşlar, İHA ve SİHA'lar sayesinde artık daha güvende olduklarını söyledi.

Yerli ve milli üretim olan ve Türkiye'nin uluslararası arenada elini güçlendiren İHA'ların uçuş serüveni, bundan 15 yıl önce Şırnak'taki Gabar Dağı'nın eteklerinde bulunan Akçay köyünde başladı.

O zamanlardaki deneme uçuşlarında İHA'ların köylerinin yakınındaki araziye düştüğünü belirten bir vatandaş "Biz 10 yaşındaydık İHA'ları alıp asker arkadaşlara veriyorduk. Tabii bizi ödüllendiriyorlardı, şeker, çikolata ile." dedi.

SELÇUK BAYRAKTAR ZİYARET ÇAĞRILARINA KAYITSIZ KALMADI

Akçaylılar ilk denemenin yapıldığı köylerinde İHA'nın mimarı Selçuk Bayraktar'ı yeniden ağırlamak istiyor. Bu çağrıya kayıtsız kalmayan Baykar Savunma Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından en kısa zamanda görüşeceğiz notunu düştü.

"DÜŞEN İHA'LARI NİZAMİYEYE GERİ GÖTÜRÜYORDUK"

Akçay köyünün 24 yaşındaki muhtarı Ramazan Yılmaz, Selçuk Bayraktar ve ekibinin yaklaşık 15 sene önce İHA deneme uçuşlarını köylerinde yaptığını söyledi.

O dönem deneme uçuşları sırasında bazı İHA'ların araziye düştüğünü dile getiren Yılmaz, "Düşen İHA'ları alıp nizamiyeye teslim ediyorduk. Bizi şeker, çikolata ile ödüllendiriyorlardı. Çocuktuk, heyecanlanıyorduk. Sürekli havaya bakıyorduk. Çikolata alalım diye düşmesini bekliyorduk." dedi.

Yılmaz, Bayraktar ve ekibinin o dönem sık sık köylerini ziyaret ettiğini belirterek, ülkeye büyük katkısı olan İHA'ların deneme uçuşlarının köylerinde yapılmasından gurur duyduklarını aktardı.

"ARTIK KÖYLERDE HERKES RAHATÇA GEZEBİLİYOR"

Bölgede tesis edilen huzur ve güven ortamına değinen Yılmaz, "Artık köylere geri dönüş oldu. Herkes rahatlıkla gezebiliyor. O dönemler köyün yukarısına çıktın mı çatışma çıkıyordu. Şimdi çobanlar hayvanları rahatlıkla otlatabiliyor. İnsanlar bağına, bahçesine rahatlıkla gidebiliyor. Böyle bir icat yapıp, milletimizi rahata kavuşturdukları için memnunuz." diye konuştu.

Yılmaz, BAYKAR tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen, ilk uçuş testlerini başarıyla tamamlayan Türkiye'nin ilk uçan arabası Cezeri'nin Şırnak'ta uçuş yapmasını istediklerini belirtti.

Selçuk Bayraktar'ı köylerine davet eden Yılmaz, "Kendisini ve ekibini burada ağırlamak istiyoruz. Hatıralarımız canlanır." ifadelerini kullandı.

"İHA VE SİHA'LAR SAYESİNDE GÜVENDEYİZ"

Komşu Kayaboyu köyü muhtarı Hakan Vural (31) da İHA'ların dünyada ses getiren başarısından gurur duyduklarını belirtti.

"O zaman küçüktük. Bunun ne için yapıldığını çok bilmiyorduk. Küçük uçaklar uçuruluyordu. Zamanla bunun değerini çok iyi anladık." diyen Vural, bölgede sağlanan huzurdan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Vural, "Eskiden bu dağlara çıkamıyorduk. İHA ve SİHA'lar bizi bekçi gibi koruyor. Çobanlarımız sürülerini huzurla otlatıyor. Huzurlu ve mutluyuz. Selçuk Bayraktar'a çok teşekkür ediyoruz. Kendisini de köyümüze davet ediyoruz." şeklinde konuştu.

Akçay köyünde yaşayan vatandaşlardan 72 yaşındaki Rasim Yılmaz, terör nedeniyle bölgenin büyük sıkıntılar yaşadığını anlatarak, İHA'ların devlete ve millete sağladığı faydadan dolayı sevinç duyduklarını aktardı.

"HEPİMİZ RAHATÇA BAĞIMIZA, BAHÇEMİZE GİRİYORUZ"

Hasan İnce de geçmişte yaşanan terör saldırılarına değinerek, "İHA ve SİHA'lar çıktıktan sonra hepimiz gerçekten çok rahatladık. Bağımıza, bahçemize gidebiliyoruz." dedi.

Asker Yılmaz (24) ise gurur duydukları İHA'ların uçuş denemelerini o dönem heyecanla izlediklerini anlattı.

Yılmaz, "Hep merak ediyorduk bunlar ne işe yarayacak diye. Şimdi çok iyi anladık. Televizyonda görüyoruz. Bunlar ilk Akçay'da uçuruldu diyoruz ve mutlu oluyoruz, gurur duyuyoruz." diye konuştu.

