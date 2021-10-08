İHA ve SİHA'lar bu kez Hollanda basınında yer aldı

İHA ve SİHA'lar bu kez Hollanda basınında yer aldı

TEKNOFEST'e katılan Hollandalı muhabir, Türkiye'nin İHA ve SİHA'lar ile kısa sürede dünya devlerinin arasında yer aldığını belirterek, askeri endüstride büyük ilerleme kaydettiğini aktardı.

Türkiye, savunma sanayiinde yapmış olduğu büyük atılımların ardından, dünya gündeminde adından söz ettirmeye devam ederken, yerli ve milli imkanlarla üretilen İHA ve SİHA'lar bu kez Hollanda basınında konu oldu.

Atatürk Havalimanı'nda eylülde düzenlenen İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'e katılan NOS muhabiri, izlenimlerini Hollandalılar için haberleştirdi.

NOS'un haberinde, Türkiye'nin son yıllarda askeri endüstrisini insansız hava aracı üretmeye yönelttiği ve ihracatını gün geçtikçe artırdığı belirtildi.

"KLASMANDA EN İYİSİYİZ"

Haberde Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ın "Klasmanında en iyisine sahibiz" sözleri de başlıkta yer aldı.

Türkiye'nin 10 sene öncesine kadar insansız hava aracı satın almak için uğraştığına işaret edilen haberde, Bayraktar'ın "SİHA'lar kalitelerini ülkemizde ve dışarıda kanıtladı. Artık kendimize yetiyoruz ve hatta ihraç ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

"SİHA'LAR KARABAĞ'DAKİ ÇATIŞMANIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRDİ"

Ayrıca, Baykar şirketi tarafından üretilen, "pahalı olmayan ve etkili" silahlı insansız hava araçlarının Karabağ'daki çatışma bölgelerinde tankları, zırhlı araçları, mühimmat depolarını ve hava savunma sistemlerini vurarak çatışmanın seyrini değiştirdiği vurgulandı.

SİHA'ların Suriye, Libya ve Karabağ'da kullanılarak başarılı olduğu ifade edilirken, bu araçların giderek daha fazla ülkeden talep gördüğü bildirildi.

ORTA DOĞU'DAN, ORTA ASYA'YA KADAR SİHA'LARA TALEP OLDUĞU AKTARILDI

Türkiye'nin kısa sürede ABD, İsrail ve Çin gibi önde gelen SİHA üreticilerinin arasında yer aldığı kaydedilerek, Orta Asya ve Orta Doğu ülkelerinin yanı sıra Ukrayna, Polonya gibi ülkelerin de Türkiye'den SİHA aldığı, sıradaki ülkenin Litvanya olduğu belirtildi.