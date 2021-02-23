İhbar tazminatı nedir, ihbar tazminat süresi ne kadar? 2021 ihbar süresi neye göre hesaplanır?

İhbar tazminatı nedir, ihbar tazminat süresi ne kadar? 2021 ihbar süresi neye göre hesaplanır?

İş dünyası için oldukça önem arz eden ihbar tazminatı hakkında araştırmalar yapılıyor. İşçi ve işveren arasında sürekli yaşanan bir durum olan ihbar tazminatının detayları merak ediliyor.

İhbar tazminatı, işçi ve işverenler tarafından merak edilen konuların başında gelmektedir. Birçok kişi, ''İhbar tazminatı nedir, ihbar tazminatı nasıl hesaplanır?'' sorularına yanıt arıyor.

İhbar süresi ve tazminatı, işçi ve işveren arasında yaşanan anlaşmazlıklar sonucu ortaya çıkmıştır. Konuya ilişkin işlemlerin usule uygun bir şekilde yapılması halinde, işçi çalıştığı yerden ihbar tazminatı alma hakkına sahip olabilmektedir.

Bu nedenle vatandaşlar, ihbar tazminatı ile ilgilli araştırmalar gerçekleştiriyor.

Peki, İhbar tazminatı nedir, kaç ayda hak edilir? İhbar süresi ne kadar, 2021 ihbar tazminatı ne kadar? İşte detaylar..

İHBAR TAZMİNATI NEDİR?

İhbar tazminatı, haklı bir sebebi olmadan işten ayrılmak isteyen işçinin veya haklı bir nedeni olmadan işçiyi işten çıkaran işverenin, karşı tarafa önceden haber verilmemesi nedeniyle ödemesi gereken bir tazminattır.

İşveren işçiye haber vermeden işten çıkarma işlemi gerçekleştirirse tazminat ödemek zorunda kalır. Aynı şekilde işçi işverene haber vermeden işi bırakırsa işverene tazminat ödemek zorunda kalabilir.

İHBAR TAZMİNAT SÜRELERİ NE KADAR?

İhbar tazminat süresi, işçinin hizmet süresine göre değişiklik göstermektedir. Belirsiz süreli yapılan iş sözleşmeleri için istifa öncesi ihbar işleminin diğer tarafa bildirilmesi gerekmektedir. Bildirim yapıldığı andan itibaren ihbar süreleri şu şekildedir:

Hizmet süresi 6 aydan az olan işçiler için: 2 hafta

Hizmet süresi 6 aydan 1,5 yıla kadar süren işçiler için beklenen ihbar süresi 4 hafta

Hizmet süresi 1,5 yıldan 3 yıla kadar süren işçiler için 6 hafta

Hizmet süresi 3 yıldan fazla süren işçiler için 8 hafta

İHBAR SÜRESİ NEYE GÖRE HESAPLANIR?

İhbar süresi hesaplama işleminde, işveren tarafından işçiye ihbarın ne zaman yapıldığına dikkat edilmelidir.

İşçiye iş sırasında ihbar gönderilmezse ihbar süreleri ertesi gün başlamaktadır. Kanunda gösterilen bütün ihbar süreleri hafta hesabı üzerinden belirlenmektedir. İhbar süresine bütün hafta sonları, resmi tatil ve bayramlar dâhil edilmekle beraber ihbar süresi 1 takvim yılı hesabına göre belirlenmiştir.

İHBAR TAZMİNATI ALMA ŞARTLARI NELERDİR?

İhbar tazminatı almak isteyenlerin ihbar sürelerine uyması gerekmektedir. Belirli iş sözleşmesine sahip olanların geçerli bir sebep nedeniyle işten ayrılmış olması gerekir. Bildirim süresi vermeden iş sözleşmesini fesih eden işverenden ihbar tazminatı alınabilmektedir.

İhbar tazminatında, işçilere en fazla 2 ay süreyle ihbar süresi verilmektedir. Çalışanlar bu süre içerisinde ihbar tazminatı talep etmektedir. İhbar tazminatı süresi boyunca çalışan kişi kendi isteğiyle sözleşme esasını feshederse tazminat alma hakkına sahip olmaktadır.

İşveren bu süre zarfında ihbar süresini beklemeden çalışanın tazminatını ödeyerek iş sözleşmesini sonlandırma hakkına sahiptir. İşverenin her durumda ihbar süresini dikkate alarak işçinin çalışma haklarını sonlandırması gerekmektedir. İşveren ihbar süresine uymadan işçiyi işten çıkardığı takdirde, işçiye tazminat hakkı doğmaktadır. İhbar süresi boyunca işten ayrılan kişi ihbar tazminatı talebinde bulunabilmektedir.

İhbar tazminatı ve yıllık izin aynı anda verilmemektedir. 2021 ihbar süresi ve tazminatı hakları, işveren ve işçi için önem arz eden yasal güvence sağlayan koruma kanunu sürelerinden oluşmaktadır.