İhbara giderken hayatını kaybeden jandarma, 55 yıl sonra şehit sayıldı

jandarma Çavuş Binali Kaygusuz, 1967 yılında ihbara giderken geçirdiği kaza sonrası kurtarılamadı. Olay tarihindeki gazete kupürü gerçeği ortaya koyunca, Kaygusuz şehit kabul edildi.

Erzurum'un Aşkale ilçesi Pirnakaban köyü nüfusuna kayıtlı Jandarma Çavuş Binali Kaygusuz, Yozgat'ın Sarıkaya ilçe Jandarma Komutanlığında 1967 yılında görev yaparken bir ihbar aldı.

Alınan bir ihbar üzerine harekete geçen ilçe jandarma ekipleri mezarlıklar mevkiine geldikleri esnada karşı yönden gelen kamyon sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek jandarma ekiplerinin kullandığı araca çarptı.

Hastaneye giderken yaşamını yitirdi

Olay yerinde 2 erle birlikte Sarıkaya ilçe Jandarma Karakol komutan vekili Jandarma Uzman Binali Kaygusuz ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılırken ise yolda hayatını kaybetti.

Oğullarının şehit sayılması için mücadele ederken hayatlarını kaybettiler

Anne ve babası evlatlarının şehit sayılması için müracaat etse de gerekli işlemleri tamamlayamadan onlar da art arda hayatlarını kaybetti.

Şehidin yeğeni Ali Sağır, annesinin vasiyeti üzerine dayısının şehit kabul edilmesi için 2 yıl önce gerekli müracaatları yaptı.

Olay tarihindeki gazete kupürü gerçeği ortaya koydu

Yoğun ve zor geçen bir süreçte ellerine geçen trafik kazasının detaylı olarak anlatıldığı ve olay tarihinde basılı bir gazete kupürü ile dayısının görev esnasında geçirdikleri trafik kazası neticesinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Bilali Kaygusuz 55 yıl sonra şehit sayıldı

Dayısı Binali Kaygusuz'un şehit kabul edilmesi ile birlikte yine Ali Sağır'ın İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Erzurum Valiliği, Aşkale Kaymakamlığı müracaatları ile Aşkale, Pırnakaban köyündeki mezarı Şehitlik olarak yaptırıldı. Ali Sağır, bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür etti.