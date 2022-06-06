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    İhbara giderken hayatını kaybeden jandarma, 55 yıl sonra şehit sayıldı

    jandarma Çavuş Binali Kaygusuz, 1967 yılında ihbara giderken geçirdiği kaza sonrası kurtarılamadı. Olay tarihindeki gazete kupürü gerçeği ortaya koyunca, Kaygusuz şehit kabul edildi.
    • 06.06.2022 - 11:34
    • Güncelleme : 06.06.2022 - 12:11
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    İhbara giderken hayatını kaybeden jandarma, 55 yıl sonra şehit sayıldı

    Erzurum'un Aşkale ilçesi Pirnakaban köyü nüfusuna kayıtlı Jandarma Çavuş Binali Kaygusuz, Yozgat'ın Sarıkaya ilçe Jandarma Komutanlığında 1967 yılında görev yaparken bir ihbar aldı.

    Alınan bir ihbar üzerine harekete geçen ilçe jandarma ekipleri mezarlıklar mevkiine geldikleri esnada karşı yönden gelen kamyon sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek jandarma ekiplerinin kullandığı araca çarptı.

    Hastaneye giderken yaşamını yitirdi

    Olay yerinde 2 erle birlikte Sarıkaya ilçe Jandarma Karakol komutan vekili Jandarma Uzman Binali Kaygusuz ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılırken ise yolda hayatını kaybetti.

    İhbara giderken hayatını kaybeden jandarma, 55 yıl sonra şehit sayıldı #1

    Oğullarının şehit sayılması için mücadele ederken hayatlarını kaybettiler

    Anne ve babası evlatlarının şehit sayılması için müracaat etse de gerekli işlemleri tamamlayamadan onlar da art arda hayatlarını kaybetti.

    Şehidin yeğeni Ali Sağır, annesinin vasiyeti üzerine dayısının şehit kabul edilmesi için 2 yıl önce gerekli müracaatları yaptı.

    Olay tarihindeki gazete kupürü gerçeği ortaya koydu

    Yoğun ve zor geçen bir süreçte ellerine geçen trafik kazasının detaylı olarak anlatıldığı ve olay tarihinde basılı bir gazete kupürü ile dayısının görev esnasında geçirdikleri trafik kazası neticesinde hayatını kaybettiği belirlendi.

    İhbara giderken hayatını kaybeden jandarma, 55 yıl sonra şehit sayıldı #2

     

    Bilali Kaygusuz 55 yıl sonra şehit sayıldı

    Dayısı Binali Kaygusuz'un şehit kabul edilmesi ile birlikte yine Ali Sağır'ın İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Erzurum Valiliği, Aşkale Kaymakamlığı müracaatları ile Aşkale, Pırnakaban köyündeki mezarı Şehitlik olarak yaptırıldı. Ali Sağır, bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür etti.

    İhbara giderken hayatını kaybeden jandarma, 55 yıl sonra şehit sayıldı #3

    İhbara giderken hayatını kaybeden jandarma, 55 yıl sonra şehit sayıldı #4

    İhbara giderken hayatını kaybeden jandarma, 55 yıl sonra şehit sayıldı #5


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