İHD Başkanı Eren Keskin: Kürt olduğum için oyumu DEM Parti'ye vereceğim Yerel seçimler için sandık başına gitmeye hazırlanırken, İHD Başkanı Eren Keskin yaptığı açıklamada oyunu DEM Parti'den yana kullanacağını söyledi.

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ensonhaber.com

Türkiye yerel seçimlere giderken, bazı isimlerden yeni açıklamalar gelmeye başladı.

Bu isimler arasında yer alan İnsan Hakları Derneği Başkanı Eren Keskin, Kürt olduğu için oyunu DEM Parti'den yana kullanacağını söyledi ve çağrı yaptı.

Kesin çağrısında, "Böyle düşünen herkesin de bunu yapması gerekiyor." diyerek şu ifadelere yer verdi;

"DEM Parti'nin yüksek bir oyla..."

DEM Parti'nin yüksek bir oyla kayyum politikasına karşı çıktığını tüm topluma anlatması gerekiyor. Bence en büyük en önemli yanı bu. İkincisi şu yani bizim coğrafyamızda ben her zaman dile getiriyorum bunu biliyorsunuz en büyük açmazımız şu; yani iktidarı oluşturan anlayış ile kendilerine muhalefet diyen anlayışın özellikle temel meseleler konusunda bu meselelerin en başında Kürt meselesi geliyor. Bu konuda birbirlerinden fark olmaması, aynı kaynaktan besleniyor olmaları... Bu nedenle iktidar ve muhalefetin kürtlere vereceği şey ya da veremeyeceği şey aynı şey. Yani çözümsüzlük politikasında ısrarlı olmak.

"Oyumu DEM Parti'ye vereceğim"