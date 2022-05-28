TİKA ve İHH Afet Akademisi iş birliği ile arama kurtarma eğitimleri vermek üzere Lübnan'a giden İHH Afet Yönetimi Sorumlusu Emre Yerli, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşama veda etti.

Hem yurtiçinde hem yurtdışında farklı coğrafyalara yardım götüren İHH İnsani Yardım Vakfı’nın Afet Yönetimi Sorumlusu Emre Yerli’den acı haber geldi.

27 Mayıs günü sabah saatlerinde, TİKA tarafından İHH Afet Akademisi iş birliği ile düzenlenen programa kapsamında, arama kurtarma eğitimi vermek amacıyla Lübnan’a giden Emre Yerli, uçakta geçirdiği rahatsızlığın ardından havalimanına iner inmez hastaneye kaldırıldı.

Yerli’nin, kalp krizi geçirdiği belirlendi. Evli ve 3 çocuk babası olan Yerli, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Emre Yerli’nin cenazesi, Lübnan’da yapılan işlemlerin ardından Türkiye’ye getirilecek.

Bakan Soylu'dan başsağlığı mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Emre Yerli’nin vefatına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı.

Yerli, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Birçok afette omuz omuza mücadele ettiğimiz bir kardeşimizdi Emre... Başımız sağ olsun... Lübnan'da geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden, İHH Afet Yönetiminden sorumlu YK üyesi Emre Yerli Beyefendi'ye Allah'tan rahmet, ailesi ve İHH ailesine başsağlığı diliyorum.”

İHH Afet Yönetimi Sorumlusu Emre Yerli, kalbine yenik düştü VİDEO

Emre Yerli kimdir?

Teknisyen ve satın alma uzmanı olarak meslek hayatına başlayan Emre Yerli, İHH İnsani Yardım Vakfı’nda uzun yıllar gönüllü olarak faaliyetlerde bulundu. 2016 yılında ise İHH’da profesyonel olarak çalışmaya başladı.

Önce, Acil Yardım ve Arama Kurtarma Birimi Koordinatörü olarak çalışan Yerli, daha sonra İHH Afet Yönetim Birimi’nin kurulmasına öncülük etti ve bu birimden sorumlu Yönetim Kurulu Üyeliği’nde bulundu.

Yerli, son zamanlarda yaşanan tüm afetlerde aktif rol oynadı. Elazığ ve İzmir Depremi, Akdeniz ve Ege’deki Orman Yangınları, Kastamonu, Giresun ve Sinop Sel Felaketleri, Kuzey Irak’ta arama kurtarma ekiplerinin kurulması, eğitilmesi ve Haiti Depremi gibi kriz ve afet bölgelerindeki vakfın çalışmalarına öncülük etti.

TİKA tarafından Bosna Hersek’te düzenlenen Arama Kurtarma Eğitimleri’ni İHH Afet Akademisi adına yönetti. Son olarak yine aynı amaç uğruna Lübnan’a giden Emre Yerli, ülkede geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetti.

Yerli, doldurduğu Özgeçmiş Bilgi Formu’ndaki kariyer hedeflerine, “Ölene kadar Allah’ın rızasını kazanmak” yazmıştı.

Yerli, özellikle gençlerin manevi değerlerle yetiştirilmesi ve afet bilinci kazandırılarak arama kurtarma ekiplerine dahil olmaları hususundaki gayretleriyle biliniyordu.

1984 Ankara Çubuk doğumlu olan Yerli, evli ve 3 çocuk babasıydı. Emre Yerli’nin cenazesi, Lübnan’da yapılan işlemlerin ardından Türkiye’ye getirilecek.