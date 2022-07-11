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    İHH ekibi, Togo'da kaza yaptı

    İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı ekibi, kurban çalışmları için gittiği Togo Cumhuriyeti'nde kaza geçirdi. Yaşanan olayda 3 kişi yaşamını yitirirken 2 kişi de yaralandı.
    • 11.07.2022 - 14:24
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    İHH ekibi, Togo'da kaza yaptı

    Tüm dünyadaki müslüman vatandaşlar Kurban Bayramı heyecanı yaşarken İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, kurban çalışmaları yapmak için Afrika Kıtası'nda bulunan Togo Cumhuriyeti'ne gitti

    İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı ekibi, Togo'da bir trafik kazası geçirdi.

    3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı

    AA'nın haberine göre; yaşanan talihsiz olayda 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

    "Vefat eden arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz"

    İHH'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, yapılan kurban çalışmalarında Togo'da bulunan Bursa personeli Ercan Ersoy, Gaziantep gönüllüsü Resul Çerezoğlu ve Togo'daki gönüllüleri İbrahim Chabane'nin trafik kazası sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

    Bursa ve Trabzon gönüllülerinden Mehmet Ali Akpınar ile Mustafa Aydın'ın yaralandığı aktarılan paylaşımda, "Vefat eden arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabrı cemil niyaz ederiz. Yaralı arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz." denildi.

    İHH ekibi, Togo da kaza yaptı #1

    İHH ekibi, Togo da kaza yaptı #2


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