İHH ekibi, Togo'da kaza yaptı

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı ekibi, kurban çalışmları için gittiği Togo Cumhuriyeti'nde kaza geçirdi. Yaşanan olayda 3 kişi yaşamını yitirirken 2 kişi de yaralandı.

Tüm dünyadaki müslüman vatandaşlar Kurban Bayramı heyecanı yaşarken İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, kurban çalışmaları yapmak için Afrika Kıtası'nda bulunan Togo Cumhuriyeti'ne gitti

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı ekibi, Togo'da bir trafik kazası geçirdi.

3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı

AA'nın haberine göre; yaşanan talihsiz olayda 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

"Vefat eden arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz"

İHH'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, yapılan kurban çalışmalarında Togo'da bulunan Bursa personeli Ercan Ersoy, Gaziantep gönüllüsü Resul Çerezoğlu ve Togo'daki gönüllüleri İbrahim Chabane'nin trafik kazası sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

Bursa ve Trabzon gönüllülerinden Mehmet Ali Akpınar ile Mustafa Aydın'ın yaralandığı aktarılan paylaşımda, "Vefat eden arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabrı cemil niyaz ederiz. Yaralı arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz." denildi.