İncirlik Hava Üssü'ne çevresindeki eylemde ortam gerildi İHH'nın İncirlik Üssü çevresinde düzenlediği eylem sırasında dışarıdan gelen bazı gruplar taşkınlık çıkardı. Polis gaz ve suyla provokatörlere müdahale etti.

DHA

Dünyanın gözü İsrail-Filistin savaşında.

Tüm şiddetiyle devam eden savaşa, tepkiler gelmeye devam ediyor.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı da bu kapsamda, Adana'daki ABD Hava Kuvvetleri'ne bağlı 39'uncu Kanat Komutanlığı ile Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı 10'uncu Tanker Üs Komutanlığı'nın konuşlu olduğu İncirlik Üssü önünde protesto gösterisi düzenlemek için yola çıktı.

Yurdun dört bir yanından akın ettiler

İstanbul'dan 3 Kasım günü araçlarıyla hareket eden konvoy, bugün sabah Adana'ya giriş yaptı.

İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım'ın da çağrısıyla Türkiye'nin dört bir yanından gelenler de ana konvoyla birleşti.

Polis ekipleri, üs çevresindeki cadde ve sokakları kapatarak güvenlik önlemi aldı. Grubun, Sezai Karakoç Bulvarı'nda belirlenen alanda miting yapmasına izin verildi.

Konvoyun üs çevresine yaklaştığı saat 14.00 sıralarında bazıları tarlalar üzerinden üsse girmeye çalıştı.

Atlı polisler ve çevik kuvvet ekipleri, grubu dağıtmak için biber gazı ve TOMA'larla müdahale etti.

"İrademizin dışındaki bazı gruplar farklı eylemlere girdiler"

Bülent Yıldırım, etkinliğin ardından bir video paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

“Allah hepinizden razı olsun, kaç gündür bu konvoyla birlikte yollardasınız ve İncirlik’e geldiniz. Burada, güzel bir miting oldu. Allah bizi de bütün Müslüman ülkeleri de bu Amerikan üslerinden kurtarsın. Burada, irademizin dışındaki bazı gruplar farklı eylemlere girdiler. Bu nedenle mitingi bitirmek zorunda kaldık.

Keşke bu gruplar bıraksalardı da, biz kendi eylemimizi kendi planlamamız çerçevesinde yapsaydık. Yine de hayırlı olur inşallah. Allah’a emanet olun.”

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)