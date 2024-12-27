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Haber Merkezi

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesiyle Beşar Esad destekçilerinin korkunç yüzü ortaya çıkmıştı.

Özellikle Sednaya Hapishanesi'nden dünya kamuoyuna yansıyanlar adeta kan dondurdu.

Dünyanın dört bir yanında mazlumların yardımına koşan İHH İnsani Yardım Vakfı, Sednaya Hapishanesi'yle ilgili çarpıcı bir belgesel hazırladı.

SEDNAYA HAPİSHANESİ'NDE NELER YAŞANDI?

Peki neler yaşandı Sednaya Hapishanesi'nde...

Suriye'nin kalbinde, tarihin en karanlık sayfalarından birinin yazıldığı bu cehennemde neler yaşandı? Bir hapishane mi, yoksa insanlık tarihine kazınmış bir utanç tablosu mu? Bu videoda, "insan mezbahası" olarak bilinen Sednaya Hapishanesi’nde yaşananlara tanık olacaksınız.

İŞTE O BELGESEL...

1980'li yıllarda kurulan, Esad Rejimi döneminde sistematik işkencelerin merkezi haline gelen bu yer, sadece bir hapishane mi yoksa bir toplu infaz merkezi mi? Kırmızı ve beyaz binalar ne anlama geliyor? Kaç farklı işkence türü kullanıldı? Pazartesi ve çarşamba günleri neler yaşanıyordu? "Hoş geldiniz partisi" ne anlama geliyor? İşkence odalarından, idam odalarına uzanan o korkunç yolculukta Neler Yaşandı?

Bu video, tanık ifadeleri ve belgelerle Sednaya Hapishanesi'nin bilinmeyen gerçeklerini gözler önüne seriyor.

İzleyin. Duyun. Sorgulayın...

İnsanlığın karanlık yüzüne ışık tutmaya var mısınız?

İşte İHH'nın Sednaya Hapishanesi belgeseli...

Tamamını izlemek için tıklayınız...

ESAD REJİMİNİN İŞKENCE MERKEZİ SEDNAYA

Uluslararası kuruluşların yayımladığı raporlara göre, Şam'a 30 kilometre uzaklıkta bulunan ve çöken rejimin Savunma Bakanlığına bağlı Sednaya Askeri Hapishanesi'nin, Mart 2011'deki olayların ardından rejim karşıtı barışçıl göstericilerin tutulduğu bir üsse dönüştüğü belirtiliyor.

Raporlarda, devrilen rejim yetkililerinin cezaevinde alıkoydukları binlerce kişinin öldürülmesini sessiz ve sistematik şekilde organize ettikleri aktarılıyor.

Rejimin, Sednaya'da alıkoyduklarını kasıtlı şekilde insanlık dışı koşullarda tuttuğunu aktaran raporlar, tutsaklara defalarca işkence yapıldığını ve sistematik olarak yiyecek, su, ilaç ve tıbbi bakımdan mahrum bıraktığını gösteriyor.