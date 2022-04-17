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İHH, Sakarya’da yetim çocuklar için iftar programı düzenledi

İHH, Sakarya’da yetim çocuklar için iftar programı düzenledi

Yetim çocuklar ve aileleri için İHH tarafından '15 Ramazan Dünya Yetimler Günü' kapsamında düzenlenen iftarda programında, çocuklar kendileri için hazırlanan eğlencede doyasıya eğlendi.