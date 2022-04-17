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    İHH, Sakarya’da yetim çocuklar için iftar programı düzenledi

    Yetim çocuklar ve aileleri için İHH tarafından '15 Ramazan Dünya Yetimler Günü' kapsamında düzenlenen iftarda programında, çocuklar kendileri için hazırlanan eğlencede doyasıya eğlendi.
    • 17.04.2022 - 12:39
    • Güncelleme : 17.04.2022 - 13:38
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    İHH, Sakarya’da yetim çocuklar için iftar programı düzenledi

    İHH İnsani Yardım Vakfı Sakarya Şubesi, düzenlediği ‘15 Ramazan Dünya Yetimler Günü’ etkinlikleri ile çocukların yüzlerini güldürdü.

    İftar için, Adapazarı ilçesindeki tarihi Orhan Gazi Cami ve Uzun Çarşı bölgelerinde bulunan İHH merkezi önüne masalar kuruldu.

    Katılım yoğun oldu

    Yetimler ve aileleri için düzenlenen iftara katılım yoğun oldu.

    Programa, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya İHH Başkanı Engin Sezer ve Memur-Sen İl Temsilcisi Murat Mengen katıldı.

    Yaklaşık 1.200 kişi dualar ederek birlik içinde oruçlarını açtı.

    İHH, Sakarya’da yetim çocuklar için iftar programı düzenledi #1

    Çocuklar için tiyatro gösterisi ve ikramlar

    İftar çocuklar için şenlik havasında geçti. Yemek sonrası kurulan platformlarda yetim çocuklar için tiyatro gösterisi düzenlendi.

    Daha sonra çocuklara patlamış mısır, pamuk şeker ve allı güllü dağıtıldı.

    İHH, Sakarya’da yetim çocuklar için iftar programı düzenledi #2

    15 Ramazan Dünya Yetimler Günü

    İHH İnsani Yardım Vakfı’nın girişimleri sonucu, İslâm İşbirliği Teşkilatı tarafından 2013 yılında Dünya Yetimler Günü olarak ilan edilen 15 Ramazan'da, çocuklarda Ramazan sevgisi ve bilincine katkı sağlamak amacıyla her yıl farklı coğrafyalarda çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

    İHH, Sakarya’da yetim çocuklar için iftar programı düzenledi #3

    İHH, Sakarya’da yetim çocuklar için iftar programı düzenledi #4


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