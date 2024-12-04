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Haber Merkezi

Güneydoğu Asya ülkesi Tayland'da şiddetli yağışlar sel felaketine yol açtı.

29 kişinin hayatını kaybettiği, 33 binden fazla kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı felakete İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı (İHH) kayıtsız kalmadı.

İHH, Patani'deki Yala bölgesinde sel felaketinin ardından, afet bölgesindeki Müslümanlar için acil yardım çalışması başlattı.

İHH, PATANİLİ MÜSLÜMANLARI YALNIZ BIRAKMADI

Bu kapsamda 420 aileye gıda kumanyası, 3000 kişiye sıcak yemek ve su dağıtımı gerçekleştirildi.

Sel felaketinden etkilenen diğer bölgeler için de çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Yine İHH'nın sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda Tayland'daki sel felaketinden etkilenenlere destek olmak için mesaj bilgilendirmesi ve IBAN numarası paylaşımı yapıldı.