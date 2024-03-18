İHH'dan Afrika'ya uzanan yardım eli! Ramazan'ın ilk haftasında Burkina Faso'da yardımlar yapıldı Dünyanın her bölgesinde ihtiyaç sahiplerine ulaşan İHH İnsani Yardım Vakfı'nın bu yıl Ramazan'ın ilk haftasındaki duraklarından biri de Afrika ülkesi Burkina Faso oldu. Burada mülteci kamplarındaki halkın, kadınların, yetimlerin ve çocukların yüzleri güldürüldü.

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Müslümanlar için Ramazan birlik demek, beraberlik demek, yardım demek…

İHH İnsani Yardım Vakfı da, bu Ramazan ayında da milyonlarca ailenin yüzünü güldürmek için bir kez daha harekete geçti.

Aylar önce yapılan çalışmaların ardından rotalar belirlendi ve Ramazan'ın ilk haftasında yollara düşüldü.

İHH, Burkina Faso'daydı

Gidilen bölgelerden biri de Afrika oldu.

Fransa sömürgeciliğinden kurtulan ve sık sık darbelerle anılan bir ülke olan Burkina Faso'da, İHH'nın yardımları yüzleri güldürdü.

Gıda ihtiyaçları karşılandı

Hafta boyunca devam eden yardım çalışmalarında iç göçten etkilenen ve mülteci kamplarında yaşayan bölge halkına ulaşıldı.

Yetimlerin, ihtiyaç sahibi ailelerin, çocukların ve kadınların ihtiyaçları karşılanmış oldu.

Kumanya dağıtıldı, iftar yemeği verildi...

Ülkenin Pabre, Namassa ve Bissigui bölgelerinde 500 adet kumanya dağıtımı gerçekleştirildi.

Öte yandan Marcoussi ve Loumbila bölgelerinde de 600 kişiye iftar yemeği verildi.

Kur'an-ı Kerim dağıtıldı

Yardımlar kapsamında Loumbila'daki yatılı Kur'an kursunda kalan çocuklar da unutulmadı ve buradaki çocuklara 285 Kur'an-ı Kerim dağıtımı yapıldı.

Dikiş makinası dağıtıldı

İHH'nın en kapsamlı projelerinden biri ise 'Kalkınma Projeleri...'

Burkina Faso'nun başkenti Vagadugu'da 69 dikiş makinası dağıtımı gerçekleştirildi.

Yardımlar Ramazan ayı boyunca devam edecek

Ancak İHH tarafından bölgeye yapılan yardım çalışmaları bununla da sınırlı kalmayacak.

Bu kapsamda Ramazan ayı boyunca Burkina Faso'da yapılması planlanan dağıtımlar şu şekilde:

- 1000 adet kumanya

- 1000 adet iftar

- 3000 adet Kur'an dağıtımı

- 100 adet süt keçisi

- 69 adet dikiş makinesi dağıtımı