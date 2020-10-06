İHH İnsani Yardım Vakfı, Azerbaycan’ın yanlarında olduklarını göstermek amacıyla “Gardaşlık Zamanı” sloganıyla İstanbul’da destek konvoyu düzenledi.

Ermenistan’ın saldırılarının ardından Azerbaycan'ın başlatmış olduğu işgal bölgelerini kurtarma harekatı, tam destek almaya devam ediyor.

Devam eden operasyonlara bir destek de İHH İnsani Yardım Vakfı'ndan geldi.

İHH, Ermenistan'ın saldırıları karşısında Azerbaycan'a destek için konvoy düzenlendi.

"GARDAŞLIK ZAMANI"

Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla süslenen, "Gardaşlık Zamanı" sloganıyla gerçekleşen konvoyda, sivil araçlar Saraçhane Parkı'ndan, motorize ve Off-Road araçları ile İHH Genel Merkezi'nden hareket etti.

Vatandaşlar da korna çalarak ve "Karabağ bizimdir, bizim kalacak" şeklinde slogan atarak konvoya destek verdi.

Konvoy; Saraçhane, Şişhane, Taksim, Harbiye, Şişli, Mecidiyeköy, Barbaros Bulvarı, Beşiktaş, Dolmabahçe, Tophane, Karaköy ve Eminönü güzergahını takip ederek turunu Edirnekapı'da tamamladı.

İHH’dan Azerbaycan'a destek: 'Gardaşlık Zamanı' konvoyu

HAFTA BOYUNCA DEVAM EDECEK

Hafta içi Anadolu’nun birçok ilinde Azerbaycan’a destek konvoylarına devam edilecek.

"AZERBAYCANLI KARDEŞLERİMİZİN YANINDAYIZ"

Öte yandan, İHH tarafından yazılı açıklamada ise"Azerbaycan’a yönelik saldırgan tutumunu ve Azerbaycan topraklarını işgalini yıllardır sürdüren Ermenistan, yeniden sivillere yönelik saldırılara başladı. Ermenistan, son saldırılarıyla bölgede barışın ve huzurun önündeki en büyük tehdit olduğunu bir kere daha tüm dünyaya gösterdi. Bizler, her zaman olduğu gibi bugün de tüm imkânlarımızla Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanındayız." ifadelerine yer verildi.