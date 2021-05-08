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    İHH'dan, İsrail Konsolosluğu önünde protesto

    İHH, Bülent Yıldırım'ın çağrısı üzerine, Beşiktaş'taki İsrail Konsolosluğu önünde toplanan kalabalık, Mescid-İ Aksa'da yaşanan saldırıyı protesto etti.
    • DHA
    • 08.05.2021 - 05:55
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    İHH'dan, İsrail Konsolosluğu önünde protesto

    İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'da yatsı namazı kılan kişilere ses bombaları ve plastik mermilerle saldırısı tepkilere neden oldu.

    İHH İnsani Yardım Vakfı Başkanı Bülent Yıldırım'ın toplanma çağrısının ardından yüzlerce kişi, Beşiktaş'taki İsrail Konsolosluğu önünde bir araya geldi.

    Polis ekipleri ise konsolosluk çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı.

    İSRAİL ALEYHİNDE SLOGANLAR ATILDI

    İsrail polisinin yaptığı saldırıyı protesto eden vatandaşlar, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla, İsrail ve ABD aleyhinde sloganlar attı.

    Bazı protestocular ise cep telefonlarıyla sosyal medyadan canlı yayın yaptı.

    Protesto gösterisi sırasında, İHH İnsani Yardım Vakfı Başkanı Bülent Yıldırım da kısa bir konuşma yaparak, İsrail polisinin Müslümanlara yönelik tutumunu kınadı.

    KONSOLOSLUK ÖNÜNDE SABAH NAMAZI

    Göstericiler daha sonra konsolosluk önünde sabah namazı kıldı. Konsolosluk önündeki protesto sürüyor.

    İHH dan, İsrail Konsolosluğu önünde protesto #1


    İHH dan, İsrail Konsolosluğu önünde protesto #2

    İHH dan, İsrail Konsolosluğu önünde protesto #3

    İHH dan, İsrail Konsolosluğu önünde protesto #4

    İHH dan, İsrail Konsolosluğu önünde protesto #5

    İHH dan, İsrail Konsolosluğu önünde protesto #6

    İHH dan, İsrail Konsolosluğu önünde protesto #7

    İHH dan, İsrail Konsolosluğu önünde protesto #8

    İHH dan, İsrail Konsolosluğu önünde protesto #9

    İHH dan, İsrail Konsolosluğu önünde protesto #10

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