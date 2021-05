İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım’ın çağrısı ile İsrail'in Mescid-i Aksa'da Müslümanlara yönelik şiddetine karşı binlerce kişi İstanbul'daki İsrail Başkonsolosluğu önünde bir araya geldi.

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da cemaate saldırdı.

Çok sayıda kişinin yaralandığı İsrail saldırısının ardından İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, tüm Türkiye’ye çağrıda bulundu.

Çağrının ardından İsrail’in İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan binlerce kişi, İsrail terörünü protesto etti. Türkiye ve Filistin bayrakları taşıyan grup, İsrail aleyhine sık sık slogan atan attı.

"EN İYİ İNSANİ YARDIM, ZULME ENGEL OLMAKTIR"

İHH Genel Başkanı Yıldırım, Filistinlileri yalnız bırakmayanlara teşekkür ederek İsrail terörünü kınadı. Kudüs’ün Müslümanların kırmızı çizgisi olduğunun altını çizen Bülent Yıldırım, "En iyi insani yardım, zalimlerin zulmüne engel olmaktır” dedi. Mescid-i Aksa'daki gençlerin direnişinin herkesi kurtaracağını söyleyen Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:

İHH'dan Kudüs'e destek gösterisi ViDEO

"MÜSLÜMANLARIN ONURUNA DOKUNDULAR"

"Bu geceyle birlikte Filistin halkının direniş gücü ortaya çıktı. Filistinliler, Türkiye halkının desteğini görünce 'yalnız değiliz' dedi. Buradan İsrail'e sesleniyorum. Filistinlilerin koruduğu Müslümanların onuruna dokunmayın. Bir gün Kudüs'teki yetim çocuğumuzun başını okşadığımızı, oradaki kardeşlerimizle kucaklaştığımızı göreceksiniz. Ben bu İsrail'i tanıyorum, kalabalık burada arttıkça İsrail askerleri geri çekilecek. Onun için evinizden kalkın ve gelin, kalabalığı arttırın. İsrail askerlerinin ayaklarına zincir olun, her adımınız İsrail ayağına bir zincir, kelepçe olacaktır. Buna tereddüt etmeyin. Buna Gazze'de, Mavi Marmara'da şahitlik yaptım.





"HER GÜN SAYIMIZI ARTIRACAĞIZ"

İsrail direnişçilere karşı direnişe, saldırıya devam ederse buralardan ayrılacak mıyız? Nöbet tutacak mısınız, herkesi buraya çağıracak mısınız, çocuklarınızı çağıracak mısınız, Türkiye'yi konsoloslukların ve büyükelçiliklerin önüne yığacak mısınız, burada sahurunuzu, iftarınızı yapacak mısınız? Bunu İsrail'e nasıl göstereceksiniz? Varlığınızla. İsrail şunu bilsin, bu saldırılara devam ederse Mavi Marmara'da yaptığımızı yaparız. Filistin'i yalnız bırakmayız. Her gün sayımızı artıracağız, Türkiye'nin her tarafında eylemler yapacağız, buradan bütün kardeşlerime sesleniyorum, bugünden itibaren Türkiye'nin her yerinde konvoylar düzenleyeceksiniz, Filistin bayraklarını alacaksınız ve Türkiye'nin her tarafında bu konvoylarla gezeceksiniz.





"MESCİD-İ AKSAYI KİRLETMEYİN"

Filistinlilerin çok önemli bir duyarlılığı var, onun için oraya dokunmayın. Filistinlilerin namusuna, izzetine, çocuklarına dokunmayın. Ümmetin onuruna, Mescid-i Aksa'ya dokunmayın. Sizi uyarıyoruz, pazartesi günü o sahtekar, fanatik, zalim, korkak fundamentalistlerinizi Mescid-i Aksa'ya sürüler gibi sürmeyin, Mescid-i Aksa'yı kirletmeyin. Bugün onun tatbikatını yapıyorsunuz, biliyoruz. Pazartesi gününe hazırlanıyorsunuz, biliyoruz. Biz de şunu biliyoruz ki siz bunu yaptıkça biz de bu ülkedeki siyonist karşıtlığını sokaklara dökeceğiz.”





"KUDÜS'E SELAM"

Konuşmanın ardından gruptakiler, "Filistin halkı yalnız değildir", "Kahrolsun İsrail", "Ümmetiz, kardeşiz, kazanacağız" ve "İstanbul'dan Kudüs’e direnişe bin selam" şeklinde sloganlar attı. Program, sabah namazının kılınmasıyla son buldu.