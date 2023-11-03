İHH'nın 'Filistin İçin Özgürlük Konvoyu' yola çıktı İHH öncülüğünde organize edilen "Filistin İçin Özgürlük Konvoyu" kapsamında yüzlerce araç, İncirlik Üssü’ndeki mitinge katılmak için İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu’ndan ayrıldı.

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ensonhaber.com

Gazze’de yaşanan insanlık dramına karşı ABD’nin takınmış olduğu İsrail yanlısı tutum, tüm dünyada büyük tepkilere neden oluyor.

ABD’nin tutumunu protesto etmek ve Gazze’deki sivillerin sesini tüm dünyaya duyurmak için İHH İnsani Yardım Vakfı’nın öncülüğünde ‘‘Filistin İçin Özgürlük Konvoyu’’ organize edildi. Konvoy, çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve vatandaşın katılımıyla Atatürk Olimpiyat Stadyumu’ndan hareket etti.

"Amerika’ya karşı bir duruş sergilemek istiyoruz"

Konvoyun hareketinden önce İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, "Bu eylemde dünyanın birçok ülkesinden katılımcılar var. Biz bugün dünyaya kan ve gözyaşını dindirmesi için bir şans vermek istiyoruz. Dünyayı kana bulamak isteyen ABD’nin 800 üssünün gerçek yüzünü ifşa edip, gerçek niyetini ortaya koyarak dünya halklarını birleştirmek ve dünya halkları üzerinden de Amerika’ya karşı bir duruş sergilemek istiyoruz." dedi.

"Meydanlardan ayrılmayın"

Yıldırım, meydanlardan Gazze’ye verilen desteğin önemine de işaret ederek, ‘‘Şu an Gazze’ye çok az yardım giriyor. Çok az yaralı çıkıyor. Bunu da dünya halklarının tepkisi nedeniyle zorla yapıyorlar. Dünya halklarının nabzına bakıyorlar. Biz bu emperyalist ve siyonist oyuna dur diyeceğiz. Bu nedenle tüm dünya halklarını ayağa kalkmaya davet ediyoruz. Çocuklar, kadınlar ve yaşlılar için meydanlardan ayrılmayın.’’ çağrısında bulundu.

"Bu zulme sadece Müslümanlar karşı gelmedi"

Özgür-Der Başkanı Rıdvan Kaya ise "Gazze’de sadece Filistinliler değil, insanlık katlediliyor. Bu zulme karşı dünya genelinde sadece Müslümanlar değil Hristiyan, Yahudi ya da başka inançlara sahip olsa da haktan hukuktan yana olan insanlarda var. Bunları da tebrik ediyoruz." diye konuştu.

Gazze Özgürlük Filosu Organizatörü Ann Wright, "Ben burada 10 ülkenin oluşturduğu Uluslararası Gazze’yi Özgürleştirme ve Blokajı Kaldırma Komitesi’nin toplantısı için bulunuyorum. Bugün Amerika’dan, Kanada’dan, İsveç’ten, Norveç’ten, Malezya’dan, Güney Afrika gibi ülkelerden delegasyonlarla birlikteyiz. 2024’te Gazze’deki ablukayı kaldırmak için tekrar bir gemi hazırladığımızı buradan belirtmek istiyorum. Böyle bir konvoy organize ettiğiniz içinde hepinize teşekkür ediyoruz." sözlerini söyledi.

Konvoy 5 Kasım'da İncirlik'e ulaşacak

Filistin İçin Özgürlük Konvoyu, 3 Kasım 2023 günü Kocaeli ve Ankara’ya, 4 Kasım 2023 günü Konya’ya ve 5 Kasım 2023 günü ise Adana’daki İncirlik Üssü’ne ulaşacak.