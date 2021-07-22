İHH’nın Kamerun’da Kurban Bayramı çalışmaları

Kurbanla Hatırla sloganıyla yola çıkan İHH ekipleri, dünyanın 65 ülkesinde ihtiyaç sahiplerine ulaştı. Ensonhaber, Kamerun’daki çalışmalara şahitlik etti.

Yardım ve dayanışma duygularının en üst düzeyde yaşandığı günlerdendir Kurban Bayramı.

Bu bayram, benim için diğerlerinden çok başka.

Daha önce hiç ayak basmadığım bir ülkede, Kamerun’dayım.

Kurbanla Hatırla sloganı ile ihtiyaç sahiplerine ulaşabilmek için yollara düşen İHH İnsani Yardım Vakfı’nın çalışmalarına eşlik ediyorum.

Kurbanlıkların alımından; kesilip dağıtıldığı ana kadar tüm sürece şahit oldum.

Afrika bölgesinde kurban konusunda bazı hassasiyetlerin unutulmasından dolayı, İHH görevlisi Emre Çoban oldukça dikkatli.

Kurbanlık hayvanları tek tek kontrol ederek araca bindirdi. Tam 40 büyükbaş.

Arife günü kesimin yapılacağı alanda sorun yaşanmaması için son kontroller yapıldı.

Bize eşlik eden ve çok iyi Türkçe konuşabilen Kamerunlu Adem’le birlikte bayram namazının ardından kesime gittik.

Kesim işleminin ardından hızlıca paketleme başladı.

İhtiyaç sahipleri daha önceden belirlendiği için hemen araçlarla harekete geçtik.

Alana gittiğimizde, bizi gören çocukların mutluluğunu kelimelerle ifade edemeyeceğim.

Hepsinin gözleri ışıl ışıl bakıyordu, Türkiye’den gelen ağabeylerine karşı.

Türkiye’deki hayırseverlerin İHH aracılığıyla gönderdiği yardımları, Douala’da teslim ederek günümüzü tamamladık.

İkinci gün ülkenin başkenti Yaunde’ye doğru yola çıktık.

Yaunde’nin dar sokaklarından ilerleyerek ihtiyaç sahiplerinin belirlendiği mahalleye giriş yaptık.

Bizim geldiğimizi öğrenenler yavaş yavaş toplanmaya başlıyordu.

Kurbanlık paketlerinin dağıtımı yapılırken, çocuklar da unutulmadı elbette.

Onlar için; şeker, sakız ve balonlar vardı yanımızda...

Ülkenin iki şehrinde 1.500’ye yakın ihtiyaç sahibine ulaştık.

Türkiye’den gelen bu yardımlara dualarla karşılık verdi.

Dünyanın 65 ülkesinde bu özenle kurban dağıtımlarını yapan İHH’ya toplam 60 bin hisse teslim edildiğini öğrendim.

Bu titiz çalışmaları görünce, rakamın bu seviyede olmasına da şaşırmadım açıkçası.

ilyasefe.unal@ensonhaber.com



