İHH'nin Kilis'teki lojistik merkezinden deprem bölgesine yardım kolileri gönderildi İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'nca, "Ramazan Hayata Bereket" programı kapsamında hazırlanan yardım kolileri, öncelikli olarak deprem bölgelerine dağıtılmak üzere Kilis'ten yola çıktı.

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin üzerinden 1 aydan fazla zaman geçti.

11 ili vuran büyük felaketten sonra tüm Türkiye tek yürek oldu bir can daha fazla kurtarmak için seferber oldu.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı da depremin ilk anından itibaren felaket bölgesindeydi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı basın sorumlusu Yakup Alaca yaptığı açıklamada, 30 yıldır ramazan çalışmaları kapsamında hayırseverlerin desteğiyle organize ettikleri yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını belirtti.

Yardımları bu yıl özellikle depremden etkilenen illere yönlendirileceklerini aktaran Alaca, kolilerle 5 kişilik bir ailenin bir aylık gıda ihtiyacının karşılanmış olacağını belirtti.

"Hedefimiz 250 bin aileye ulaşmak"

Toplam 65 bin koliden oluşan ilk partinin gönderildiğini ifade eden Alaca, hedeflerinin 250 bin aileye ulaşmak olduğunu dile getirdi.

"Afetin izlerini inşallah unutturacağız"

Türkiye'nin yanı sıra Afrika ve Orta Doğu ülkelerine de yardımları ulaştıracaklarını aktaran Alaca şöyle konuştu: