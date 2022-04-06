İHH'nın Somali'deki Ramazan yardımlarına şahit olduk

Ramazan'ı Yaşat sloganıyla dünyanın her bölgesinde ihtiyaç sahiplerine ulaşan İHH İnsani Yardım Vakfı'nın Somali'deki çalışmalarına Ensonhaber de eşlik etti.

Her yıl Ramazan ayında ihtiyaç sahipleri için yollara düşen İHH İnsani Yardım Vakfı ekipleri, bu Ramazan'da da Türkiye dahil 57 ülkede sahaya indi.

Ben de çalışmaları yerinde görmek üzere İHH ekipleri ile Somali’ye doğru hareket ettim.

Hangi ülkedeki çalışmalara katılacağım sorulduğunda özellikle Somali’yi seçmiştim.

Son yıllarda Türkiye ile Somali arasında ilişkiler oldukça ileri seviyelere taşındı.

Türkiye’nin Afrika’daki en büyük elçiliği Somali’de.

Ülkede Türkiye tarafından yaptırılan; havalimanı, yollar, hastaneler, okullar ve camiler var.

Yolda yürürken Türk olduğunuzu anlayanlar size hemen selam veriyor.

Kısa bir sohbet kurulduğunda; önce ‘Recep Tayyip Erdoğan’ ardında da ‘Bayraktar’ diyor ve sevgisini sunuyor..

Somali, yıllardır iç karışıklığın yaşandığı bir ülke. Bu nedenle ziyaretlerimiz kısıtlı kaldı.

Ancak güvenli yolları kullanarak ulaşabileceğimiz tüm ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalıştık.

Somali'ye iyilik yolculuğu! İHH'nın çalışmalarına şahit olduk VİDEO

KUR'AN-I KERİM DAĞITIMI

İlk durağımız, Kur'an-ı Kerim eğitiminin verildiği bir okul oldu.

Burada öğrencilere Kur'an-ı Kerim dağıtıldı.

ÇOCUKLARIN MUTLULUĞU NE GÜZEL ŞEY

Çocukların yanından hemen ayrılmadık tabii ki.

Hemen çantalardan balonlar ve çeşitli hediyeler çıkarıldı.

İHH ekipleri bu konuda büyük tecrübe sahibi. Büyük ciddiyetin görüldüğü sınıflarda balonlar havada uçuşmaya başladı.

Bunca yokluk içinde, zorlu şartlarda yaşayan çocukları böylesine mutlu edebilmek unutulmayacak bir anı oldu.

KAMP ZİYARETİ

İHH ekipleriyle daha sonra yardıma muhtaç insanların yaşadığı bir kampa gittik.

Yüzlerce ailenin yaşadığı büyük kampın girişinde bizi gördüklerinde insanların yüzünde gülümseme oluştu.

Düzenli olarak her ay 500 aileye et dağıtımı yapan İHH ekipleri, Ramazan çalışmaları kapsamında 427 aileye kumanya paketi dağıttı.

Somali'deki 3. günümüzde ise başka bir kampa gittik.

Buradaki durum içler acısıydı.

İHH'nın Somali'deki Ramazan yardımlarına şahit olduk FOTO GALERİ



YENİ PROJELER NOT EDİLDİ

İnsanlara yardımlar dağıtılırken yeni yardım projeleri de ekipler tarafından tek tek not ediliyordu.

Yoğun güvenlik önlemleri kapsamında yaptığımız ziyaretlerde herhangi bir aksilik yaşanmaması için İHH ekiplerinin çabası büyüktü.

Türkiye'den Somali'ye; Sakarya ve Malatya İHH ekipleriyle birlikte hareket ettik.

İki ekip arasında sürekli projeler konusunda tatlı bir yarış vardı.

Yaptığım araştırmada; Sakarya İHH'nın başarılarını fazlasıyla öğrendim.

Bize Somali'de İHH'nın projelerini organize eden Hasan kardeşimiz eşlik etti.

Hasan'a burada ayrı bir paragraf açmak istedim.

Eşiyle birlikte 6 aylık bebeği Büşra'yı da yanına alarak, dünyanın öteki ucunda Somali'de görev üstlenen Hasan, ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürebilmek için elinden geleni yapmaya çalışıyor.

Dünyanın neredeyse her köşesinde ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalışan İHH İnsani Yardım Vakfı'nın bünyesinde; Afrika'da, Orta Doğu'da, Asya'da çok Hasan var ve onlar hiç bitmeyecek.

BÜYÜKELÇİLİK ZİYARETİ

Somali'de son durağımız ise Türkiye Mogadişu Büyükelçiliği oldu.

Açılışı 2016 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan Mogadişu Büyükelçiliği Külliyesi, Afrika'daki en büyük elçiliğimiz.

Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz, bizi oldukça sıcak karşıladı.

Beraberimizde Malatya ekibi olunca, masaya hemen kayısılar geldi.

Büyükelçi Yılmaz, Somali hakkında bilgiler verdi; İHH'nın bölgedeki çalışmaları hakkında bilgi aldı.

İHH'nın Somali'deki çalışmalarına şahit olduğumuz anları izlemek için tıklayın

Twitter: @ilyasefeunal