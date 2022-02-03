Ihlamur çiçeğinin fiyatı 500 TL'ye yükseldi

Koronavirüsün Türkiye'ye de gelmesiyle ıhlamur satışlarında artış yaşandı. Ihlamur çiçeğinin kilosu ise 500 lirayı gördü.

Kış aylarında daha çok aranan ve grip gibi salgın hastalıklarda yıllar boyunca insanların kaynatıp hasta olan kişilere içirdiği ıhlamur, koronavirüs salgınının artmasının ardından daha da tercih edilir bir hal aldı.

Kış ayları gelirken ara ara hasta olduğunda da takviyeli şekilde ıhlamurun içilmesinin gerektiğini dile getiren aktar Metin Karaca, “Ihlamur fiyatları yöreden yöreye değişir. Türkiye’de benim bildiğim ıhlamur Artvin dağları, Erzurum dağları ve Yalova dağlarında olur. Adana’da da ıhlamur güzel olur. Ihlamurun güzel olduğunu anlamak için ıhlamura bakmamız gerekir. Ihlamuru doğal kurutanlar vardır, rengi yeşil gibi tatlı bir yeşil renginde olur. Paketin içinde fazla çiçekleri çalınamamıştır. Başka bir Ihlamur ise, file versin diye güneşte kurutulanı vardır. Rengi de biraz daha siyah gibidir. Çiçekleri de azdır. Ihlamurun bir de çiçek cinsi vardır. Bu ıhlamurda yüzde 1 yaprak olabilir. Çiçek ıhlamur ise altın sarısı gibi bir rengi olur.

"HASTA OLDUKTAN SONRA BİRAZ DAHA TAKVİYEYLE BERABER İÇMEK GEREKİR"

Barış Manço’nun şarkısında geçtiği gibi nane limon karışık misali gibi. Ihlamura bir tane tarçın atarsanız insanın balgamını sökebilir. Tarçını kullanmakta fayda var. Zencefil vardır antibiyotik gibidir. Zerdeçal vardır soğuk havalarda veya hasta olduğu zaman kuvvet verir, bağışıklığı yükseltir. Havlıcan bizim yöremizin vazgeçilmez bitkisidir. Bu bitkilerden demliğe atarak içmek faydalıdır. Ihlamurun en güzeli kış gelirken ara ara içmektir. Hasta olduktan sonra biraz daha takviyeyle beraber içmek gerekir.” şeklinde konuştu.

"BULAŞ ARTINCA SATIŞLARIMIZ DA YÜKSELDİ"

Bu yıl satışlarının geçen yıla oranla daha iyi bir seviyede seyrettiğini ifade eden Karaca, “Bu korona son vakalarda genellikle grip gibi geçirtiyor. O yüzden az öksüren biri grip gibi korona geçiriyor. Bu sene satışlarımız iyi idi fakat geçen sene ise satışlarımız çok kötüydü. Geçen sene korona çok olduğundan dolayı geçen sene hastalık olduğu zaman daha çok doktor kontrolleri altındaydık. Bu sene tesir azaldı, biraz da maskeyi çıkarttık mı artık yani grip de olsak bulaşıyor. Geçen sene grip bulaşmıyordu çünkü herkes maske takıyordu, mesafesini koruyordu, kurallara daha güzel uyuyorduk. Bu sene biraz gevşedik ve serbest olunca korona yok gibi takılıyoruz. Fakat grip hızlı bulaşıyor. Bu sefer küçük bir yerin içinde 50-60 kişi oluyor ben çok üzülüyorum. Bu sene o yüzden satışlarımız arttı.” ifadelerini kullandı.

KİLO FİYATI 500 LİRA

Ihlamurun 500 TL’ye kadar fiyatının çıktığını hatırlatan Metin Karaca, “Ihlamurun benim beğendiğimin kilosu 200 TL ile 300 TL arası. Biraz güneşte kurutulmuş olanı ise 100 TL civarındadır. Çiçeğinin fiyatı ise 500 TL.” dedi.

Ihlamurun kendisi için kış aylarının vazgeçilmesi olduğunu söyleyen Gülde Koçal, “Ihlamuru severek içiyorum, beğeniyorum. Teyzem beni zorla ıhlamur içirse de şu an alıştım ve güzel geliyor. Özellikle balla karıştırınca cidden çok güzel oluyor. Kış aylarında vazgeçilmezdir. Ihlamur çayımız her zaman ilk o tercih edilir. Griplerde hastalıklarda cidden çok iyi geliyor herkese tavsiye ediyorum.” dedi.